沖繩新樂園「最舒服地點是商店」　她揭6大雷點：熱到快中暑

▲沖繩叢林樂園JUNGLIA開幕以來負評連連。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

記者蔡玟君╱台北報導

沖繩新開幕主題樂園「JUNGLIA叢林樂園」自7月25日開園以來，引發不少討論。近日部落客「妮可魯的飛行日記」就分享親身經驗，分享園區6大雷點，直指園區在動線、遮蔽設施與乘車安排等方面存在多項問題，尤其在夏季高溫之下，遊園體驗更不佳。

妮可魯表示，此行為多人團體包遊覽車前往，儘管一個月前曾嘗試預約停車位，但遭園方以「僅接受日本JTB旅行社」為由婉拒。

▲領取樂園接駁車乘車券在超市停車場頂樓，動線不清。（圖／妮可魯的飛行日記臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲領完券再返回一樓搭接駁車。（圖／妮可魯的飛行日記臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

妮可魯分享，實際到場後，除了被要求遊覽車只能停在「AEON超市」，更必須另外到超市頂樓的戶外停車場才能領取接駁巴士乘車券，途中不但無明顯指標指引，乘車券發放處設於無遮蔽的戶外角落，且還要再返回一樓搭乘接駁車，讓她質疑「既然有門票，為什麽不在搭乘接駁巴士時出示門票同時領取就好？」

▲沖繩叢林樂園內幾乎無遮蔽。上圖為遊樂設施「Finding 恐龍」。（圖／妮可魯的飛行日記臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

她也指出園區內部指標不足。雖有APP能開啟手機定位功能，但在高溫強光環境下，手機螢幕反光嚴重，使用效果有限。另因園區位於原高爾夫球場地形，設施與設施之間需經多處高低起伏與迴旋坡道，園內缺乏有效遮蔽與降溫設施，在高溫曝曬下，大人小孩都快要中暑。

▲叢林樂園熱氣球。（圖／妮可魯的飛行日記臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

同時，園內主打的另一重點設施就是可以搭熱氣球，但妮可魯表示，等她抵達設施時，工作人員表示因為風大不開放搭乘，但也沒有提供任何證明，導致她也不知該如何退票。

根據她的觀察，園區內少數有冷氣的地方之一就是外型有鳥巢餐廳，目前預約已滿至9月；戶外餐車缺乏遮陽用餐空間，使遊客難以安心休息。妮可魯也表示，因為有冷氣，販售紀念品的商店和接駁車反而成了最舒適的地方。

妮可魯建議，不建議於夏季高溫期間前往園區，另指出，園方宣傳時主打的「侏羅紀沉浸式」體驗與實際落差較大，建議有意前往者審慎評估季節與行程安排。