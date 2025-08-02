打開台灣的9城市玩法　44年老派理容院紅到日本、看捷運行控中心

▲國旅議題近年經常備受討論。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

近年國旅不振，但仍有飯店業者持續推出國旅新玩法。老爺酒店集團從2022年起每年均推出「老爺式旅行」企劃，今年以「甦醒」為主題，以旗下遍佈全台的飯店為出發點，規劃9條深度體驗路線，讓旅人用全新視角「打開台灣」。

▲老爺酒店集團執行長沈方正。（圖／記者蔡玟君攝）

「老爺式旅行」企劃年年不同，老爺酒店集團執行長沈方正認為，這場企劃是從城市日常出發的旅行哲學提案，期望帶著旅人融入在地，藉此挖掘台灣不同城市的多樣可能性。今年「甦醒」系列特別聚焦清晨時刻，串聯市場、捷運、郵局、花市、茶園等城市日常現場，透過不同感官體驗，認識人與城市如何在黎明前逐漸甦醒。

▲捷運行控中心。（圖／老爺酒店集團提供）

9條路線遍及台北、新竹、台中、台南、宜蘭、台東等地，如台北老爺會館與捷運公司合作的「直擊行控中心」，帶旅人走入24小時不間斷的交通核心，實地聆聽列車調度、電力監控、緊急應變等運作機制。行程亦結合赤峰街導覽，深入體會老城區過往打鐵與汽車零件的街景記憶。入住「老爺會館南西」或「老爺會館林森」，雙人含遊程及早餐每晚3299元起。

▲住台中大毅老爺行旅可以前往中華郵政台中郵局，解密郵件派信現場。（圖／老爺酒店集團提供）

「台中大毅老爺行旅」則攜手中華郵政台中郵局推出「解密郵件派信現場」，探訪平日不對外開放的早晨郵局作業，包含人工分發與信件編碼流程，觀察郵務士如何依區域、郵遞區號分區處理郵件，從分發、裝袋、安排路線到上車出發一條龍的作業流程。結束後再依照郵務士送信路線，前往老宿舍改造的審計新村，喝一杯公平貿易的成真咖啡，最後走入全台少數24小時都有攤商營業的「向上市場」，感受台中在地人日常。雙人住宿含遊程體驗與早餐，每晚3800元起。

▲台南老爺行旅客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲紅到日本的台南東來高級理髮廳已在地經營44年。（圖／記者蔡玟君攝）

而台南老爺行旅結合「理容城市旅行」策展人曾敬淳，推出「復古潮男的老派沙龍」行程，帶領旅人走訪台味理容文化，如到經營44年的「東來高級理髮廳」體驗坐式洗頭、小黃瓜敷臉、男士修容刮鬍、肩頸按摩等一站式懷舊理容儀式，該體驗更紅到日本；最後參觀全台首座留聲博物館。單人入住台南老爺行旅含遊程導覽，每晚4180元起。

即日起至10月31日止，所有「老爺式旅行」專案皆可透過老爺酒店集團官網預訂，價格依地點與行程不同，每晚3299元至8800元不等，包含雙人住宿、體驗行程與在地早餐，部分路線還加贈紀念品與限定周邊。

▲高雄義大皇家酒店將打造史努比首座史努比主題度假區。（圖／業者提供）

而高雄義大皇家酒店正式宣布與Peanuts Worldwide合作，將打造南台灣首座史努比主題度假區，從客房到主題餐廳、紀念商店應有盡有，預計最快2026年夏季正式開幕。

義大皇家酒店此次採「店中店」模式，涵蓋主題客房、角色餐廳、家庭娛樂中心與紀念品商店等多元設施。包括35間《花生漫畫》角色主題房，還有主打西式料理的「花生漫畫主題餐廳」、限定商品販售的「Peanuts紀念品商店」，以及400坪規模的「家庭娛樂中心」，以互動裝置與教育性內容，打造兼具創造力與娛樂性的親子遊樂空間。