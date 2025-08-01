Potato Corner台灣首店菜單曝光　售價78元起「每人限購1份」

▲Potato Corner台灣首店明後天試營運，8月4日正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以現點現炸、現拌調味風靡全球的薯條品牌「Potato Corner」，台灣首店明後天（8/2、8/3）試營運，8月4日正式開幕，首波提供4款經典風味，以及捲捲薯、雞米花2款人氣小點，價格78元起。

Potato Corner是源自於菲律賓的知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市。該品牌以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名，像是起司、烤肉BBQ（辣味）、烤肉BBQ（原味）、芥末、松露與肉桂糖，被網友封為「全世界最好吃的薯條」，也是國人到菲律賓、泰國旅遊必吃速食。

▲台灣店首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥、碳烤BBQ、香濃起司與香辣BBQ。（圖／記者黃士原攝）

今年夏天，Potato Corner終於來到台灣，由富錦樹集團正式引進，首店選址在台北統一時代百貨B2，8月2日至8月3日試營運，8月4日正式開幕，首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥（Sour Cream ＆ Onion）、碳烤BBQ（BBQ）、香濃起司（Cheese）、香辣BBQ（Chili BBQ），小份78元、中份128元、大份168元（可選2種口味）、特大份258元（可選2種口味）。

▲薯條+捲捲薯+飲料的雙拼套餐。（圖／記者黃士原攝）

台灣店同時供應人氣小點─捲捲薯（138元）、雞米花（158元），兩者皆可與招牌薯條任意搭配，組成招牌雙拼或雙拼套餐（含飲品），價格178元至230元。

Potato Corner台灣首店試營運起就推出多項活動與限定周邊，除了消費即贈品牌涼扇（數量有限，送完為止），單筆滿200元，即可加購限量Poco玩偶（每人限加購一個，售完為止）。

▲Potato Corner台灣首店菜單，點圖放大。（圖／記者黃士原攝）

官方同步公告規則（試營運期間適用），每人限購1份，以人頭計算，所有品項皆為現點現炸，需要等候，數量有限、售完為止。業者也提醒，食物最佳賞味期為10分鐘內，建議趁熱享用。

▲「亞洲第二好吃雞翅」進駐小巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

另外，曾被國際知名旅遊網站Big 7 Travel譽為亞洲第二好吃雞翅的「GUMGUM」雞翅啤酒餐廳，繼今年5月開出台中分店後，全台第4家分店GUMGUM EGG今日進駐台北小巨蛋，同時祭出開幕優惠，8月3日前餐點全面半價優惠。

▲墨西哥辣甜心。（圖／記者黃士原攝）

GUMGUM雞翅啤酒餐廳自2017年4月首家店開幕至今，雞翅口味不斷推陳出新，目前已至少開發出30種雞翅口味，常態維持10～15種人氣選項，招牌雞翅以不裹粉的美式作法呈現，目的是讓消費者能體驗美式雞翅與醬料搭配的吮指回味。2020年受到國際旅遊網站「Big 7 Travel」青睞，被選為亞洲第二好吃、台北最好吃雞翅。