最新「高雄然一酒店」今開幕　客房18坪起跳、限10歲↑入住

▲高雄然一酒店正式開幕。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／高雄報導

萬豪國際集團旗下奢華品牌The Luxury Collection，今（1）日迎來台灣首間成員飯店「THE AMNIS然一酒店」正式進駐高雄亞洲新灣區。酒店名稱「然一」寓意順應自然、追求卓越，館內設計以「水」為靈感，融匯高雄海港特色與現代美學，打造一處讓旅人放慢節奏、靜心沉澱的奢旅空間。

▲酒店大廳。

▲客房示意圖。

然一酒店全館共設147間寬敞客房，空間規劃從18坪起，搭配五重隔音牆提供極致靜謐體驗；全館採用北美實木與安格拉灰大理石，落地窗引入高雄港灣光景，呈現與城市共生的空間語彙。設施方面，半露天泳池、三溫暖與蒸氣室隱身於靜謐角落，健身房則配備義大利Technogym設備。館內僅接待10歲以上賓客，亦提供包層與包棟服務，滿足獨旅沉澱或親友相聚的不同需求。

▲▼雲垂樓。

酒店也攜手日本高級餐飲集團UKAI，設立海外首間Ukai-tei Kaohsiung餐廳，融合鐵板燒、懷石料理與西餐，展現四季旬味與職人精神；館內更打造全球首間獺祭酒吧，獨家引進純米大吟釀系列，讓旅人沉浸於工藝與風味交織的饗宴。位於高樓層的「雲垂樓」則提供全天候的高質感餐食體驗，夜晚搖身成為港景酒吧，成為品味夜色的另一選擇。

▲空中泳池。

作為全台唯一設有自營美術館的奢華酒店，業者也與金馬賓館當代美術館合作推出「Destination Discoveries目的地尋跡體驗」，以藝術延伸旅人視野。旅人可在導覽中走訪昔日軍事建築，並於展覽與策展對話中感受時代張力。此外，酒店透過每日在地小點供應、五感品水體驗與港都秘境導覽活動，將城市文化轉化為可被感知的生活體驗。

▲高雄義大皇家酒店將打造史努比首座史努比主題度假區。（圖／業者提供）

歡慶Peanuts《花生漫畫》主角史努比（Snoopy）誕生75週年，高雄義大皇家酒店則宣布與Peanuts Worldwide合作，將打造南台灣首座史努比主題度假區，從客房到主題餐廳、紀念商店應有盡有，預計最快2026年夏季正式開幕。

▲南台灣未來將有完整的史努比主題度假區。上圖僅為史努比示意圖，與本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）

義大皇家酒店此次採「店中店」模式，涵蓋主題客房、角色餐廳、家庭娛樂中心與紀念品商店等多元設施。首先，引入《花生漫畫》角色打造35間風格獨具的主題房，每間客房皆結合花生漫畫經典場景與角色特色，讓旅客沉浸於史努比的童趣宇宙。

▲史努比主題商店示意圖，與本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）

其次，園區內將設置主打西式料理的「花生漫畫主題餐廳」、限定商品販售的「Peanuts紀念品商店」，以及400坪規模的「家庭娛樂中心」，以互動裝置與教育性內容，打造兼具創造力與娛樂性的親子遊樂空間。

該計劃預計從2025下半年開始動工，最快於2026年夏季正式開幕。未來園區完工後，將成為南台灣旅遊與動漫朝聖新地標，預計吸引國內外親子家庭、情侶及史努比粉絲造訪。