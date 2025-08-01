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高CP值Buffet藏桃園百年老宅！自然派料理吃到飽免400元太超值

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲位於桃園平鎮的「延平路食農故事館」，是新開幕一年的自然派Buffet餐廳。（圖／記者黃凱翊攝，以下皆同）

記者黃凱翊／桃園報導

想要吃美味又健康的自然派Buffet嗎？位於平鎮的「延平路食農故事館-蕃薯藤自然食堂　食寓」肯定能滿足你的所有要求！在這裡不只可以吃到各種有機農場蔬果與天然食材製作的餐點，讓你吃得豐盛又健康、無負擔之外，價格還超平實，全日制的早午餐吃到飽，一個人只要350元加一成服務費，平鎮市民或蕃薯藤會員更可以打九折，難怪才開業一年生意超好，想吃記得先預約！

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲館內還保留了將近百年的日式宿舍建築風格。

「延平路食農故事館」是桃園平鎮區的一間木造歷史建築，興建於1930年代，原本是日治時代帝國糖製株式會社的住宿空間，後來成為中壢農村國民學校教師宿舍使用，2022年重新修復過後，保留了原汁原味的木製平房特色，成為平鎮區第一間地方文化館所。

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲各類料理選擇非常多，每樣都是新鮮天然食材製作。

在蕃薯藤進駐之後，以食農教育作為主題，運用有機農場蔬果供應餐點，讓民眾可以吃到所有不添加任何人工味精、雞粉等調味劑的新鮮天然食材，全天候採Buffet吃到飽制，所有料理都可以無限享用，完全不怕你吃！

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼從有機豆腐到各式涼拌小菜，全都強調不添加味精、雞粉等調味粉，但吃起來依舊非常好吃。

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲沙拉區除了有用有機地瓜製作的蛋沙拉外，還有各類有機無毒蔬菜跟有機橄欖油，要讓人吃得健康又美味。

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼各類麵包也都是由工作人員親手製作，搭配的果醬全都是有機製作，不論是搭配麵包或是優格都非常適合。

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲特別推薦一定要嘗試自家製作的有機牛奶優格和有機豆花，簡單而美味。

戶外還有生態循環農業示範區，讓民眾可以體驗到有機廢棄物轉化為肥料的過程，並學習輕鬆種植家中可食用的蔬菜、香草、花卉等植物，透過觀察、品嚐，重新連結與食物關係。

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼戶外還有生態循環農業示範區及香草栽種區，讓民眾可以體驗到有機廢棄物轉化為肥料的過程。

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

目前「食農故事館」分成兩種用餐時段，8:30-10:30為早餐時段，每人250元加一成，就可以吃到新鮮手作麵包、有機沙拉、有機豆花、手作優格及各式小菜和茶飲咖啡等，若是想品嘗到咖哩飯、肉燥飯、包子、炒米粉和精緻手工蛋糕等20款鹹食，則可以選擇11:00-17:00的全日制早午餐時段，開業至今吸引了不少注重健康及美味的饕客，因此建議想吃記得要先預約，避免撲空而向隅。

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼想吃有機米麵包、有機饅頭或炒米粉，記得要選擇全日制的早午餐時段才吃得到。

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼桃園平鎮延平路食農故事館,食寓,蕃薯藤自然食堂。（圖／記者黃凱翊攝）

▲全日制的早午餐時段會比早餐時段再多20道鹹食料理。

另外一道具有特色的料理「簸箕飯」，就位於桃園龍岡忠貞市場內！充滿異域風情的忠貞新村背後有著堅貞動人的歷史故事，當年一批批在泰國、緬甸、寮國打游擊的異域孤軍撤台後便安置於桃園龍岡，後來又因東南亞各國新住民遷入，帶動忠貞新村散發濃濃的異國風情，特有的雲南飲食文化也相當著名，如今忠貞新村不僅乘載眷村回憶，也成為異域多元文化的大熔爐。

▲▼忠貞市場米干DIY。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼來到充滿異域風情的忠貞新村，千萬別錯過滇緬料理「簸箕飯」。

▲▼忠貞市場米干DIY。（圖／記者黃凱翊攝）

來到忠貞市場，除了可以品嚐道地的滇緬雲南料理，也可以自己DIY製作米干，米干是使用在來米浸泡後磨成濃稠的米漿，在大鐵盤上攤成薄薄的一層，再放入沸水中蒸煮一分鐘，就會變成軟Ｑ的薄片，分切成條狀後就是米干。

▲▼忠貞市場米干DIY。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼來忠貞市場也可以體驗米干DIY，自己的米干自己做！

▲▼忠貞市場米干DIY。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼忠貞市場米干DIY。（圖／記者黃凱翊攝）

▲簡單兩步驟，熱騰騰的米干就出爐啦！連小朋友都可以輕鬆上手。

來自緬甸的「簸箕飯」也稱作手抓飯，保留用芭蕉葉包飯的習俗，陸續裝進雲南米干、炸金三角、涼拌雞肉、鮮蝦沙拉、各式蔬菜和白米紫米飯等。用手抓取自己要吃的量，將食材揉搓成團後，一口塞進嘴裡，才是簸箕飯最道地的吃法，從食材到吃法都充滿異國風情，可謂儀式感十足。

▼用手抓取食材直接入口，才是簸箕飯最道地的吃法。

▲▼忠貞市場米干DIY。（圖／記者黃凱翊攝）

關鍵字： 桃園美食 食農教育 美食雲 延平路食農故事館 蕃薯藤自然食堂 食寓

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