台灣美食展明天登場　11家米其林必比登位置一次看

▲鮮蒸蝦仁肉圓。（圖／取自台灣美食展臉書）

記者黃士原／台北報導



台灣美食展將於8月1至4日於台北世貿一館登場，以「海鮮－鮮味款待」為主題，規劃「探索台味」、「金牌特物」、「異國美食」及「藝鳴驚人」四大展區，同時還邀請11家米其林必比登參展，像是台南的謝掌櫃虱目魚海鮮粥與鮮蒸蝦仁肉圓、台中的滬舍餘味餐館與羅家古早味，展場內就吃得到。

今年台灣美食展以「海鮮－鮮味款待」為主題，規劃「探索台味」、「金牌特物」、「異國美食」及「藝鳴驚人」四大展區，集結最新鮮的食材、最在地的佳餚，還有全台人氣排隊美食、國際獲獎伴手禮、11間米其林必比登店家。

▲牛店精燉牛肉麵。（圖／取自台灣美食展臉書）

進駐美食展的11家米其林必比登美食中，麻糬寶寶、東勢牛稼莊、阿文米粿位於交通部觀光署主題館，謝掌櫃虱目魚海鮮粥在台南館展區內，長盈海味屋攤位則在台灣農業館，滬舍餘味餐館、牛店精燉牛肉麵、羅家古早味、博仁堂、鮮蒸蝦仁肉圓、膳馨民間創作料理都在台灣好食館吃得到。

此外，台灣好食館每年都聚集全台排隊名店，今年共有30家參加，其中包括首度邀請台中屋馬燒肉、登上黃仁勳美食地圖的十二月粥品、健康與美味兼具的上善豆家、結合日本職人技藝的山海豆花，以及甫開幕即話題十足的聰明鍋。

▲阿文米粿。（圖／取自台灣美食展臉書）

另外，多家星級飯店與餐飲集團在美食展祭出優惠餐券、住宿券與快閃商品，像是台北圓山大飯店首度推出「覓到by吧沐」酒吧國際特調券，每本10張3000元；晶華酒店推出三燔北投平日午餐4人黃金檸檬涮涮鍋放題券，美食展特價2999元，買5張再送1張，相當於47折；天成飯店集團推出旗下餐飲品牌翠庭、PRIME ONE牛排館、饗聚廚房、花園thai thai等各式餐券最低51折，瑞穗天合國際觀光酒店平日雙人一泊二食住宿券下殺19折。

美食展期間也安排豐富的現場料理秀，多位知名主廚輪番登場。大會舞台將由Monsoon創辦人廖永勛、米其林必比登主廚謝佳歆、YouTuber「在家做生魚片」聯手演出，帶來海味與蔬食的創意對話。此外，台南館、屏東館、客家館也邀請到屏東在地聞香閣飯店的黃建榮主廚、型男主廚吳秉承、台菜王子黃景龍師傅、電視名廚駱進漢師傅及邱寶郎師傅等進行精彩的料理展演。

進駐美食展的11家米其林必比登美食及其所屬展區：