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CoCo全新果飲「紅果蘋安杯」明天上市　加了超級食物奇亞籽

▲▼CoCo推出全新超級食物果飲「紅果蘋安杯」。（圖／CoCo提供）

▲CoCo推出全新超級食物果飲「紅果蘋安杯」。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼爆紅的羽衣蘋安杯後，CoCo再度推出全新超級食物果飲「紅果蘋安杯」，嚴選紅肉火龍果搭配新鮮蘋果為基底製成，更加入奇亞籽提升飽足感，8月1日起於全門市開賣；8月11日起每周一於門市則可享紅果蘋安杯特價49元優惠。

▲▼CoCo推出全新超級食物果飲「紅果蘋安杯」。（圖／CoCo提供）

▲紅果蘋安杯是選用紅肉火龍果結合新鮮蘋果製成。

CoCo全門市8月1日起開賣全新現打「紅果蘋安杯」，嚴選紅肉火龍果結合新鮮蘋果，加入檸檬汁提味，再放進超級食物奇亞籽，打造酸甜清爽、營養滿分的完美果飲，中杯售價69元，都可訂線上嚐鮮價59元，8月11日起每周一各門市還可享「紅果蘋安杯特價49元」優惠，數量有限、售完為止，此優惠適用全台街邊店，商場店、特定門市不適用。

▲▼麥吉 machi machi推出夏季最新「水果雪酪綠茶系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥吉推出夏季最新「水果雪酪綠茶系列」。（圖／記者蕭筠攝）

麥吉 machi machi本月也推出夏季最新「水果雪酪綠茶系列」，一共有2款新品，「檸檬雪酪綠茶」是選用茉莉綠茶基底加入檸檬雪酪，口感酸甜又帶有一抹檸檬皮的微苦清香，清爽又解膩，中杯售價70元；升級版「火龍果檸檬雪酪綠茶」則搭配經典檸檬雪酪綠茶再結合火龍果，能吃得到細膩果肉，中杯售價75元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 麥吉 machi machi

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