北陸最新一日遊！搭巴士玩2座合掌村　訪東茶屋街、啖生雞蛋蓋飯

▲白川鄉合掌村。（圖／北陸鐵道公司株式會社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

北陸鐵道自今年4月起推出全新觀光巴士行程「白川鄉・五箇山一日之旅」，每周六、日及日本國定假日從金澤市中心出發，單日來回串聯兩大世界文化遺產景點，看絕美合掌村，並可搭配市內巴士一日通票自由探索金澤歷史與文化亮點，為自由行旅客打造聰明省力的北陸深度旅遊提案。

▲旅客可參加一日遊行程，一天走訪兩座合掌村。

白川鄉與五箇山相倉村以合掌造建築群聞名，並被聯合國列為世界遺產，但過去交通安排繁瑣，常讓旅客卻步。此次北陸鐵道整合出發、觀光、餐食與回程安排，推出當日往返的一日遊巴士行程，搭乘巴士不僅可寄存行李、車內備有Wi-Fi與中文語音導覽，抵達白川鄉後還能自由活動約三小時，參團者並可免費參觀「合掌造民家園」及享用蕎麥道場午餐，體驗在地傳統文化與風味美食。

▲金澤市內公車一日通票。

▲金澤東茶屋街。（圖／記者蔡玟君攝）

除了觀光巴士行程，北陸鐵道同時推出金澤市內公車一日通票，旅客可無限搭乘循環與路線公車，輕鬆走訪包含東茶屋街、兼六園、近江町市場等代表性景點。金澤市區結合傳統町家文化與現代藝術空間，推薦造訪KAMU Kanazawa藝術館、水引博物館、武家屋敷跡野村家等展現金澤文化底蘊的場所。

▲KAMU Center藝術館。

▲自遊花人水引博物館。

美食方面推薦不可錯過創業近百年的關東煮名店「赤玉本店」，以昆布與煮干熬製的清湯展現加賀風味，推薦品項包括大根、車麩與煮牛筋等；此外，在東茶屋街內的町家餐廳「東山Mizuho」，則以石川縣當地食材入菜，人氣招牌「生雞蛋蓋飯」簡單卻最能品味金澤土地風味。

現在無論是從東京搭乘北陸新幹線或大阪轉乘特急電車，亦或從台灣直飛小松機場前往金澤，交通皆相當便利。此次北陸鐵道整合「白川鄉・五箇山一日遊」與「金澤市內一日通票」兩大方案，對無論是初次造訪或深度回訪旅人，都能輕鬆走訪北陸核心景點，建議旅客出發前可透過網路預約，或當日至北陸鐵道車票中心購票，輕鬆展開北陸之旅。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）