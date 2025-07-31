ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北陸最新一日遊！搭巴士玩2座合掌村　訪東茶屋街、啖生雞蛋蓋飯

▲▼白川鄉合掌村。（圖／北陸鐵道公司株式會社）

▲白川鄉合掌村。（圖／北陸鐵道公司株式會社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

北陸鐵道自今年4月起推出全新觀光巴士行程「白川鄉・五箇山一日之旅」，每周六、日及日本國定假日從金澤市中心出發，單日來回串聯兩大世界文化遺產景點，看絕美合掌村，並可搭配市內巴士一日通票自由探索金澤歷史與文化亮點，為自由行旅客打造聰明省力的北陸深度旅遊提案。

▲▼北陸鐵道提供一日遊與金澤市內公車一日通票。（圖／北陸鐵道公司株式會社）

▲旅客可參加一日遊行程，一天走訪兩座合掌村。

白川鄉與五箇山相倉村以合掌造建築群聞名，並被聯合國列為世界遺產，但過去交通安排繁瑣，常讓旅客卻步。此次北陸鐵道整合出發、觀光、餐食與回程安排，推出當日往返的一日遊巴士行程，搭乘巴士不僅可寄存行李、車內備有Wi-Fi與中文語音導覽，抵達白川鄉後還能自由活動約三小時，參團者並可免費參觀「合掌造民家園」及享用蕎麥道場午餐，體驗在地傳統文化與風味美食。

▲▼北陸鐵道提供一日遊與金澤市內公車一日通票。（圖／北陸鐵道公司株式會社）

▲金澤市內公車一日通票。

▲▼日本金澤東茶屋街，金澤旅遊，日本旅遊，日本和服，和服體驗，情侶，赴日旅遊，日本自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲金澤東茶屋街。（圖／記者蔡玟君攝）

除了觀光巴士行程，北陸鐵道同時推出金澤市內公車一日通票，旅客可無限搭乘循環與路線公車，輕鬆走訪包含東茶屋街、兼六園、近江町市場等代表性景點。金澤市區結合傳統町家文化與現代藝術空間，推薦造訪KAMU Kanazawa藝術館、水引博物館、武家屋敷跡野村家等展現金澤文化底蘊的場所。

▲▼KAMU Center。（圖／北陸鐵道公司株式會社）

▲KAMU Center藝術館。

▲▼自遊花人水引博物館r。（圖／北陸鐵道公司株式會社）

▲自遊花人水引博物館。

美食方面推薦不可錯過創業近百年的關東煮名店「赤玉本店」，以昆布與煮干熬製的清湯展現加賀風味，推薦品項包括大根、車麩與煮牛筋等；此外，在東茶屋街內的町家餐廳「東山Mizuho」，則以石川縣當地食材入菜，人氣招牌「生雞蛋蓋飯」簡單卻最能品味金澤土地風味。

現在無論是從東京搭乘北陸新幹線或大阪轉乘特急電車，亦或從台灣直飛小松機場前往金澤，交通皆相當便利。此次北陸鐵道整合「白川鄉・五箇山一日遊」與「金澤市內一日通票」兩大方案，對無論是初次造訪或深度回訪旅人，都能輕鬆走訪北陸核心景點，建議旅客出發前可透過網路預約，或當日至北陸鐵道車票中心購票，輕鬆展開北陸之旅。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 北陸旅遊 金澤旅遊 中部旅遊 日本中部旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

推薦閱讀

7-11聯名「泡泡瑪特」小甜豆周邊　布丁霜淇淋買2送2

7-11聯名「泡泡瑪特」小甜豆周邊　布丁霜淇淋買2送2

高雄「史努比主題度假區」最快明年開

高雄「史努比主題度假區」最快明年開

台灣文博會開箱！松菸「水風景」美翻了

台灣文博會開箱！松菸「水風景」美翻了

台灣美食展明天登場

台灣美食展明天登場

JOGUMAN首度進駐飯店　住房贈大禮包

JOGUMAN首度進駐飯店　住房贈大禮包

泰柬衝突「觀光客嚇壞」！泰5000訂房被取消

泰柬衝突「觀光客嚇壞」！泰5000訂房被取消

宜蘭「台版藍湖」設免費泡腳區

宜蘭「台版藍湖」設免費泡腳區

CoCo全新「紅果蘋安杯」明天上市

CoCo全新「紅果蘋安杯」明天上市

從北到南8個免費玩水地點懶人包！

從北到南8個免費玩水地點懶人包！

北陸最新一日遊　搭巴士玩2座合掌村

北陸最新一日遊　搭巴士玩2座合掌村

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中火紅胖子修餐車宣布暫停營業

新葡苑A13店下午茶港點吃到飽回歸

淡水10分鐘煙火8/10起連三周登場

南港手工去刺炭烤鰻魚飯！

UG2家新門市開幕享買1送1

登百岳「3大準則」行前必看

橫濱牛排平日午餐不限時再延長

王品「肉次方」南京東店8/8開幕

「拉拉山星樂園」觀星、生態導覽免費

飄香公館超過半世紀的平價江浙點心！

熱門行程

最新新聞更多

7-11聯名「泡泡瑪特」小甜豆周邊　布丁霜淇淋買2送2

高雄「史努比主題度假區」最快明年開

台灣文博會開箱！松菸「水風景」美翻了

台灣美食展明天登場

JOGUMAN首度進駐飯店　住房贈大禮包

泰柬衝突「觀光客嚇壞」！泰5000訂房被取消

宜蘭「台版藍湖」設免費泡腳區

CoCo全新「紅果蘋安杯」明天上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366