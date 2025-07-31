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「國家鐵道博物館」第一階段今開放　住套房、搭勞斯萊斯遊新地標

▲▼國家鐵道博物館第一階段開放。（圖／文化部）

▲國家鐵道博物館第一階段開放。（圖／文化部提供）

記者彭懷玉／綜合報導

前身為台北機廠的「國家鐵道博物館」今（31日）起迎來第一階段開放，成為鐵道迷全新朝聖地標。對此，坐擁大巨蛋第一排的國聯飯店，以飯店Rolls-Royce經典款Silver Dawn禮車為發想點，串聯鐵道文化，8,175元可入住國聯套房，並享有勞斯萊斯禮車接駁至鐵道博物館的服務。

▲國聯大飯店1996年面對國際品牌飯店競爭時曾推動改裝計畫，斥資8億元進行整修，當年便購買時價1200萬元的勞斯萊斯Rolls-Royce Silver Dawn做為禮車接送賓客。（圖／國聯大飯店提供）

▲國聯大飯店1996年便購買時價1200萬元的勞斯萊斯Rolls-Royce Silver Dawn，做為禮車接送賓客。（圖／國聯大飯店提供）

國聯飯店搶攻「國家鐵道博物館」開館商機，規劃「女神同行」住房專案。即日起至8月15日前的周一至周四，入住國聯套房8,175元，套房內可以一覽101、國父紀念館、大巨蛋等知名景點，還能享勞斯萊斯禮車專人接駁至鐵道博物館的服務，暢玩台北最新的文化地標。

▲國聯大飯店1996年面對國際品牌飯店競爭時曾推動改裝計畫，斥資8億元進行整修，當年便購買時價1200萬元的勞斯萊斯Rolls-Royce Silver Dawn做為禮車接送賓客。（圖／國聯大飯店提供）

▲▼入住國聯套房8,175元，房內可以一覽101、國父紀念館、大巨蛋等知名景點。（圖／國聯大飯店提供）

▲國聯大飯店1996年面對國際品牌飯店競爭時曾推動改裝計畫，斥資8億元進行整修，當年便購買時價1200萬元的勞斯萊斯Rolls-Royce Silver Dawn做為禮車接送賓客。（圖／國聯大飯店提供）

業者說，國聯大飯店1996年面對國際品牌飯店競爭時曾推動改裝計畫，斥資8億元進行整修，當年便購買時價1200萬元的勞斯萊斯Rolls-Royce Silver Dawn做為禮車接送賓客，是國內首家採用勞斯萊斯做為禮車的飯店。同時，飯店擁有約20%可觀賞101跨年煙火的「煙火景觀房」。

▲瀚寓酒店即日起至8月31日推出「夏輕旅。午茶時光」住房專案。（圖／瀚寓酒店提供）

▲瀚寓酒店即日起至8月31日推出「夏輕旅。午茶時光」住房專案。（圖／瀚寓酒店提供）

另外，想逃離夏日豔陽又想要跟姊妹出遊，瀚寓酒店即日起至8月31日推出「夏輕旅。午茶時光」住房專案，於9月30日前平日入住指定房型，每晚6,400元起，再贈「夢遊花園的雙人午茶」乙套（價值880元+10%），內含兩道甜點、兩道鹹點與無限量精選飲品，包括氣泡水、果汁、熱茶與咖啡，與閨蜜共赴一場優雅的午茶聚會。

▲瀚寓酒店即日起至8月31日推出「夏輕旅。午茶時光」住房專案。（圖／瀚寓酒店提供）

▲入住尊榮客房，每晚最低6,400元起，再享「夢遊花園的雙人午茶」乙套。（圖／瀚寓酒店提供）

而房內Minibar可以免費招待一次，內含精選冰淇淋、爆米花、氣泡飲品、濾掛精品咖啡與茗茶包等（詳細內容依實際提供為準）；Happy Hour指定酒品首杯免費招待，第二杯半價（19:00~21:00每日供應）。

關鍵字： 台北市旅遊 國家鐵道博物館 國聯大飯店 瀚寓酒店 飯店旅宿 星級旅館

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