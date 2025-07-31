週末去哪玩？派偉俊、宇宙人、美秀集團輪番開唱　台北東區用音樂重燃話題

▲「混東區潮FUN夏日趴」2024年活動吸引超過5,000人次參與，台北東區用音樂重燃話題 。（圖／東區發展協會提供）

記者王威智／綜合報導

台北週末還沒想好去哪？那就到東區走走，聽場有派偉俊、宇宙人、美秀集團、小男孩樂團等歌手的街頭串燒演唱會、逛逛市集、吃點冰品小點，順道看看這座曾經風光一時的黃金商圈，如何透過一場夏日活動重新找回人潮與聲量。

由台北市商業處與東區商圈發展協會主辦的「混東區潮FUN夏日趴」將於8月2日(六)至3日(日)登場，連續兩晚封街開唱，邀請派偉俊、宇宙人、美秀集團、小男孩樂團等人氣卡司接力演出。活動融合音樂、美食、電影、微醺派對與冰品市集等多元體驗場域，成為娛樂與商圈活化並重的代表性案例。去年活動吸引超過5,000人次參與，成功帶動社群討論與商圈買氣，證明街頭活動也能成為區域再生的動力之一。

東區曾是台北潮流的代名詞。從1970年代忠孝東路拓寬、捷運路線通車、大型百貨與精品品牌進駐，到1990年代巷弄中林立的文創小店與餐飲空間，東區一度是「新人類」的聚集地，租金直逼北市天花板。然而進入2010年代後，面臨消費型態轉變與信義商圈等新興區域競爭，東區開始出現空置率升高、產業結構轉弱等困境。2019年空屋一度超過240間，整體租金跌幅逾一成，街區人氣銳減。

為回應這波沒落風潮，市府於2019年啟動「忠孝東區振興計畫」，進行商圈再定位與環境更新工程，包括街道景觀改善、智慧公車站牌、地下街串聯與公共空間美化等。2025年啟用的「瑠公綠廊」更以歷史水圳為靈感，打造人行友善綠帶，串連商家、活化動線，讓老商圈重新具備吸引力。

▲8月2日至3日登場，連續兩晚封街開唱，邀請派偉俊、宇宙人、美秀集團、小男孩樂團等人氣卡司接力演出。 。（圖／東區發展協會提供）

今年的「混東區潮FUN夏日趴」活動升級，不僅在卡司與場域設計上下功夫，也串聯百家特約店家推出購物金與抽獎機制。限量2,000份購物金（面額100元、300元）可於8/2至8/17間在東區消費使用，活動期間單筆滿300元即可參加價值逾6萬元的「日本豪華郵輪雙人行」抽獎，從娛樂延伸到實質消費誘因。

長年支持在地活動的永慶房屋今年持續贊助活動帳篷與人力支援，業管部協理陳賜傑指出：「東區曾是城市的風景，如今我們看到它重新發光。企業與社區若能持續協力，老商圈也能轉型成新世代的生活舞台。」

隨著大巨蛋演唱會、都市更新工程、「東區門戶計畫」等陸續展開，東區正逐步重建話題與優勢。大安區光武里里長韓修和表示，從過去幾年的活動累積可以看出，東區品牌正被重新定義，也愈來愈多年輕人開始回流。他強調：「商圈的復甦不只是租金回升，更重要的是人與活動回來了。」

面對線上零售壓力與城市發展競爭，東區的未來不會一蹴可幾。但從「混東區潮FUN夏日趴」的規模與效應來看，透過音樂、市集、互動體驗與品牌串連，一座老商圈確實有機會再走出一條新路。真正的考驗，將是如何將這股短期熱度轉化為長期吸引力，為台北的城市記憶，寫下下一頁。