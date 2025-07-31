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2025旅遊觀察！綠島成國際客長住新選擇　台人出國最愛日本

▲▼綠島、澎湖。（圖／Agoda提供）

▲台灣的離島越來越受海外旅客喜愛。（圖／Agoda提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

數位旅遊平台Agoda公布2025 年上半年訂房數據，台灣依然是亞洲旅客熱愛的目的地之一。來台旅客前5大來源市場分別為香港、南韓、日本、新加坡與菲律賓，其中香港穩居榜首，持續成為台灣最大國際客源市場。來自新加坡與菲律賓的旅客人次也穩健成長，顯示亞洲區域的旅遊市場趨於多元化。

值得注意的是，台灣的離島地區越來越受到國際旅客青睞。Agoda數據顯示，澎湖成為來自香港、日本、菲律賓和新加坡旅客長期停留平均時間前三大城市之一，以美麗的沙灘、清澈海水及充滿歷史文化的景點，成功吸引海外遊客深入探索。古老的寺廟、石屋建築與澎湖國家風景區等，都是造訪澎湖的重要亮點。

▲▼綠島、澎湖。（圖／Agoda提供）

▲綠島風景。

另一方面，位於東南海岸的綠島則躍升為香港旅客最喜愛的長住熱點。擁有豐富海洋資源的綠島，是潛水與浮潛活動的勝地。隨著旅客愈加追求自然美景與沉浸式體驗，像綠島與澎湖這類節奏緩慢、文化底蘊豐富的島嶼，逐漸成為國際旅客的長期旅行新選擇。

在出境旅遊方面，2025年上半年台灣旅客的前五大目的地分別為日本、南韓、泰國、越南和香港。日本仍是最受歡迎的旅遊國家，提供豐富的城市與自然體驗。南韓和泰國持續受到喜愛，吸引許多旅客前來參與文化活動和美食冒險。越南的高性價比使其成為探索者的熱門選擇，而香港則因為活動和娛樂項目的增多，穩居前五名。

關鍵字： Agoda 澎湖旅遊 綠島旅遊

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