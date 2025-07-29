仙台名店「東山牛舌」8/1搶先試賣　8/8開幕連3天買一送一

▲「東山牛舌」台灣首店8月1日試營運。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

來自仙台、擁有超過30年歷史的炭火牛舌名店「東山牛舌」首度登台，第1家店進駐Dream Plaza，8月1日起搶先試營運，慶祝8月8日開幕，連3天推出「經典牛舌定食」買一送一。

「東山牛舌」是日本仙台的30年傳奇名店，擁有20多家分店，今年夏天正式進軍台灣，首店選在統一集團最新百貨商場「Dream Plaza」，8月1日搶先試營運，8月8日正式開幕。餐廳全套引進日方原汁原味技術與醬料配方，連炭火與燒烤流程也相同。為了強化沉浸式體驗，店內打造半開放炭火燒烤區，不只聞得到香氣，看得到師傅炙烤的過程。

▲東山牛舌店內打造半開放炭火燒烤區，不只聞得到香氣，看得到師傅炙烤的過程。

東山牛舌台灣店主要使用紐西蘭進口牛舌，營運經理JACK表示，這是多方考量的最佳選擇，取得食材後會進行簡單處理（剝皮、分切），再以特殊醃料醃製熟成3天，厚切牛舌是取用舌根部位，而經典牛舌則是採用中間部位，舌尖則用來燉湯。為了配合台灣消費者飲食習慣，醃料的鹹度有稍微調整。

▲極品厚切牛舌定食，不包含最左邊的炭烤牛舌丸。

▲經典牛舌定食。

菜單部分，主要提供12款定食，除了主菜，還包含白飯（可無限續）、牛舌湯、生食級雞蛋、沙拉、蘿蔔，以及鹽巴、柚子胡椒等調味料，價格598元至1699元，其中「極品厚切牛舌（售價1199元）」厚度達3公分，炭烤到5至7分熟，是台灣搶先日本開賣的新菜色。此外，還有不同牛舌與其他菜色搭配出雙拼、三拼定食，如果不想吃牛，也有3款豬肉定食。

▲山葵厚切牛舌。

▲蔥花特選牛舌。

▲清燉厚切牛舌。

▲特選牛舌刺身。

除了定食，東山牛舌也提供多款單點，品牌推薦4款必點菜色，分別是肉感厚實彈牙的「山葵厚切牛舌（售價988元）」、爽脆蔥香的「蔥花特選牛舌（售價988元）」、日式高湯慢燉至化口「清燉厚切牛舌（售價488元）」，以及限量供應的「特選牛舌刺身（售價688元）」。

另有冷盤「胡麻風味冷涮牛舌（售價328元）」、以特製的日本多蜜醬燉煮的「多蜜燉牛舌鍋（售價328元）」、創意小點「炭烤牛舌丸（售價258元）」。

▲多蜜燉牛舌鍋。

慶祝開幕，東山牛舌台灣店8月8日至10日推出「經典牛舌定食」買一送一，每日限量30名。8月1日至7日則推出「百貨試營運活動」，每日前30位顧客贈送「多蜜燉牛舌（小）」一盅。開幕期間出示統一聯名信用卡付款，更可享全品項88折優惠。

▲「牛舌の檸檬」雙拼套餐。（圖／取自IG：beef_lemon）



另外，日本牛舌人氣店家「牛舌の檸檬」（牛たんの檸檬）也將登台，預計9月在台北捷運市府站附近開設1號店，粉絲想吃不用再飛日本。

牛舌の檸檬有新宿總本店、大阪店與淺草店3家店，主要提供牛舌舌根部位，以厚切方式再進行炭火直燒，外層酥脆、內裡軟嫩，成為台灣人前往東京旅遊的朝聖名店。除了厚切牛舌套餐，還有提供搭配A5和牛的雙拼套餐，價格2700日圓（含稅）起。

