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3位「玩火」名廚客座台南晶英　餐會呈現12種風味

▲3位「玩火」名廚客座台南晶英，餐會呈現12種風味「7/30開搶」。（圖／台南晶英提供）

▲3位「玩火」名廚客座台南晶英。（圖／台南晶英提供）

記者黃士原／台北報導

台南晶英酒店再度邀請台東最難訂位餐廳AKAME主廚客座，一同參與的還有台中燒鳥店、FirePlay兩家餐廳主廚，9月12日至14日午、晚宴共5個場次，12道美饌與精選佐餐酒，每位含服務費1萬1800元，7月30日開放預訂。

台南晶英酒店自2023年舉辦「尋味」餐會、2024年以「山土地海」為主題，今年則是舉辦「火焱．伙宴」，除了再邀請以原木直火燒烤食材的「AKAME」主廚彭天恩外，還找來台中米其林指南推薦餐廳「鳥苑」主廚湯仲鴻、被譽為「最會玩火的男人」FirePlay主廚蘇濟恒，3位火系名廚共同合作設計菜單。

▲3位「玩火」名廚客座台南晶英，餐會呈現12種風味「7/30開搶」。（圖／台南晶英提供）

▲「火焱．伙宴」餐會呈現12種風味。（圖／台南晶英提供）

「火焱．伙宴」菜單以「12種原生食材．12種風味告白」的核心主題，主廚們嚴選來自全台各地豐饒的原生好食材，包括富有海洋鮮味的馬祖淡菜、白蝦、文蛤、飛魚卵、以及列名台灣10大名魚的午魚、鯧魚與馬鮫魚，佐以充滿山林田野氣息的刺蔥、馬告、野菜、綠竹筍、小米及紅藜麥等原生植物。

肉品方面則有宜蘭以添加巧克力飼料飼養的盤克夏豬、屏東穀飼乳鴿、以及和晃晃農場合作的專屬配種AKAME牛，甜點再融入屏東美園部落70%巧克力、南投埔里葡萄酒與台灣焙茶等元素。

「火焱．伙宴」共有9月12日晚宴、13日與14日午、晚宴5個場次，每場限定60位賓客，將分為3組行動，從一樓ROBIN’S餐廳主場地出發，依序前往專屬的宴飲空間與主廚近距離互動，品嚐完前菜、湯品與主餐，再轉場至下一個場域，共有12道菜色與佐餐酒，每位含服務費1萬1800元，7月30日開放預訂。

▲JR東日本大飯店台北即日起至8月18日推出「山形縣庄內產哈密瓜下午茶」。（圖／JR東日本提供）

另外，日本山形縣不只有藏王樹冰與銀山溫泉，還有香氣濃郁、甜度超越15度的「Shonai House Melon」，被譽為哈密瓜界的香檳級珍品，JR東日本大飯店台北即日起至8月18日推出「山形縣庄內產哈密瓜下午茶」，一樓「Platform月台町」限量供應，每套雙人1480元+10%，內含9款甜點與5款鹹點，搭配中、西、日式茶款或咖啡任選，活動期間凡享用下午茶，即有機會抽中「JR EAST PASS東北地區五日周遊券」5組（每組2人）。
 

關鍵字： 美食雲 火焱．伙宴 台南晶英 AKAME主廚 火系名廚

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