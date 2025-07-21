日系五星飯店「住13坪客房5500元起」　加碼抽海外住宿券

▲鄰近北市中山站的大倉久和大飯店，將在8月滿13周年。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

大倉久和大飯店將在8月滿13歲！為此，飯店祭出「13周年慶住房專案」，入住即可參加抽獎，包含免費Mini bar、延後1小時退房、限量悠遊卡與房型升等，人人有獎。同時，專案加碼抽「大倉日航酒店集團海外住宿券」，進一步延伸體驗日式服務精神與待客之道。

▲入住13坪大的菁英客房5,500元+15%起，加購早餐780元+10%享買1送1優惠。（圖／記者彭懷玉攝）



13年前，大倉久和大飯店於台北南京中山商圈開幕，為感謝旅客長久支持，即日起推出「13周年慶住房專案」，入住13坪大的菁英客房，5,500元+15%起，加購早餐780元+10%享買1送1優惠，住宿期間從即日起至8月31日止。

▲大倉久和大飯店以外國客人佔大宗，日本客佔5到6成，其餘尚有港澳星馬等多國。（圖／記者彭懷玉攝）



購買住房專案旅客可參加「好禮抽抽樂」乙次，現場抽出免費Mini bar、延後1小時退房、限量悠遊卡與房型升等4大專屬禮遇；專案再加碼「大倉日航酒店集團海外住宿券」抽獎活動，有機會免費入住東京、京都、神戶、福岡及高雄的日本大倉日航酒店集團飯店，將在9月第一周抽出10位幸運兒。

▲▼桃花林片皮雲林鵝三吃；歐風館自助餐廳主廚精選爐烤牛肉、桃花林品嚐得到爆汁小籠湯包。（圖／記者彭懷玉攝）



餐飲部份，桃花林中華料理獻上桃花林片皮雲林鵝三吃（須提前一天預訂）、鎮江溫沙骨、濃湯沙公煮手工米粉、干貝花膠海皇一品煲、爆汁小籠湯包等13道主廚精選料理。歐風館自助餐廳則集結主廚精選爐烤牛肉、法式紅酒燉牛舌、勃根地風帶骨牛肋骨、法式油封鴨腿、俄羅斯酸奶燉牛肉等。另加碼8月份當日壽星本人於歐風館用餐，即享75折專屬優惠。

▲大倉久和大飯店行銷業務部總監蔡佳伶。（圖／記者彭懷玉攝）



大倉久和大飯店行銷業務部總監蔡佳伶指出，飯店客群以外國客人佔大宗，日本客佔5到6成，其餘尚有港澳星馬等多國，疫情期間，許多台灣民眾因無法出國而選擇體驗日式服務，培養出忠實客群。即使現今國人可自由出國，飯店的台灣旅客比例仍維持在15%到20%之間，相較於開幕初期有明顯成長。

▲大倉久和飯店客群以外國客人佔大宗，日本客佔5到6成，其餘尚有港澳星馬等多國。（圖／業者提供）



蔡佳伶說，儘管市場復甦，飯店也面臨顯著的營運挑戰。其中最為嚴峻的是人力短缺問題，業界觀察約有2到3成的職位空缺。為此，正積極尋求解決方案，包括持續與餐旅學校合作，並規劃引進外籍學生實習，例如與日本學生進行合作交流。另也會聘請年紀較長的退休人員，協助較為簡單的服務工作，緩解人力吃緊的狀況。

業者強調，身為日系品牌，堅守人際交流和服務仍是飯店不可取代的核心價值。即便引進機器人協助部分作業，最終仍需要人與人之間的接觸，來提供更具溫度且高水準的服務。

▲「2025福隆國際沙雕藝術季」自5月底開跑以來，截至7月，已累計近10萬人次參觀。（圖／記者彭懷玉攝）



不只都市型飯店，度假型的福隆福容大飯店也深感人力短缺，另外，福容大飯店福隆行銷部經理陳泰傑發現，鑑於國際局勢不穩定，近期國人傾向一周前才預訂房間，不像過往在數個月前就會規劃，同時住房率也受到民眾持續熱衷出國而有影響，但仍努力深耕台灣市場，期望透過各式主題活動與服務，讓東北角福隆地區成為國人度假的首選。

▲福容大飯店福隆「雅致套房」含露台有24坪大。（圖／記者彭懷玉攝）