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星饗道推泰國經典美食　屋馬感謝祭抽首爾機票、萬元套餐

▲星饗道泰國美食。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中星饗道推出全新活動「炙夏芭達雅・夏日泰食課」，以泰國街頭經典美食為靈感，主打多道熱辣香甜兼具的泰味料理。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

一秒飛到泰國去！位在台中逢甲商圈的星饗道宣布推出全新活動「炙夏芭達雅・夏日泰食課」，以泰國街頭經典美食為靈感，主打多道熱辣香甜兼具的泰味料理，再加碼松葉蟹無限供應，讓饕客用味蕾環遊東南亞；另外，屋馬餐飲集團推出「UMAI鍋烤感謝祭」，即日起至8月14日止，旗下三大品牌屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食聯合祭出超過20萬元好禮與6組雙人機票大獎。只要在台中鍋烤節投票期間用餐並出示投票紀錄，就有機會抽中首爾雙人來回機票。

▲星饗道泰國美食。（圖／記者游瓊華攝）

▲主廚郭誌隆率領，研發泰國街頭風味，打造多道創新菜色。（圖／記者游瓊華攝）

星饗道這次「夏日泰食課」由主廚郭誌隆率領，研發泰國街頭風味，打造多道創新菜色。從經典不可或缺的冬蔭功海鮮湯、紅咖哩香蟹、泰式酸辣小棒腿，到融合創意、台灣小吃的泰味花生醬青木瓜海鮮沙拉、泰味蚵仔煎與打拋豬披薩，每一道菜都擁有強烈個性與層層風味，讓人一口接一口，彷彿漫步曼谷夜市。

招牌甜點則由李志豪主廚團隊打造，結合南洋特色與台灣人口味，推出如斑斕雪花糕、榴槤慕斯、椰香奶酪與香蕉磅蛋糕等，讓第二個胃依然可延續泰式甜蜜尾韻。此外，星饗道也首度與台灣職人茶飲品牌「大茗」聯名合作，推出限定冷泡茶「桂花青露」，茶香淡雅、口感清爽，恰好中和泰菜的酸辣濃烈，為整體餐飲風味增添平衡層次。

▲屋馬燒肉。（圖／屋馬提供）

▲屋馬餐飲集團推出「UMAI鍋烤感謝祭」，活動自即日起至8月14日止。（圖／屋馬提供）

屋馬餐飲集團除了配合鍋烤節推出活動，今年也攜手大韓航空、德威航空與澳門航空，針對來台旅遊的國際旅客推出「美味通行證」活動。凡持以上三家航空之來台登機證，即可至屋馬、涮屋馬或金韓食門市享有專屬好禮，讓來自韓國、澳門等地的遊客好好享受台中美食。

關鍵字： 星饗道 台中 美食 泰國 屋馬 燒肉

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