礁溪寒沐也有松葉蟹腳吃到飽　7月底前晚餐加碼4人同行1人免費

▲礁溪寒沐Buffet也有松葉蟹腳吃到飽。（圖／取自礁溪寒沐酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

海鮮系吃貨注意！礁溪寒沐Buffet餐廳夏季菜色大升級，除了提供大溪漁港牛蹄蟹、松葉蟹腳吃到飽，7月底平日晚餐再加碼4人同行1人免費，平均每人1173元。

▲礁溪寒沐Buffet餐廳夏季菜色大升級。

擁有350坪寬敞空間的MU TABLE是礁溪寒沐的Buffet餐廳，因為鄰近東北漁港與南方澳漁港的絕佳地理位置，主打鮮美漁獲烹調而成的各式海鮮料理。酒店日前宣布，餐檯菜色升級，中午提供大溪漁港牛蹄蟹、南方澳小卷、白蝦、海瓜子、淡菜，晚餐再加碼松葉蟹腳、寒舍經典家傳菜無限供應。

MU TABLE也推出7月底前限定優惠，平日晚餐4人同行可享1人免費（服務費另計），以平日晚餐每人1380+10%計算，平均每人1173元。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「和風夏宴」日式主題饗宴。（圖／台北萬豪酒店提供）

另外，迎接夏季到來，台北萬豪酒店Garden Kitchen於7月12日至9月30日推出「和風夏宴」日式主題饗宴，包括松葉蟹腳、生魚片、日式壽司、大阪燒、鹽烤香魚等澎湃海味無限供應，以及現點現做炸蝦天丼、和風豚骨拉麵、多款主廚推薦熱食及日本生啤酒，搭配日本和牛紐約客、綜合海鮮盤、鮮蔥烤美國牛小排等豐盛主餐，每位成人1490元+10%起。