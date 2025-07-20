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直飛法式山城！「桃園-大叻」包機11/2開航　下龍灣將有新景點

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越南大叻瘋狂屋。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／台北報導

越南狹長的地形，南北長約1600公里，若照緯度來看，幾乎等同於尼泊爾到泰國，據業者透露，越南政府正在蓋一條從河內到胡志明市的鐵路，將各行政區整合起來。同時，鑑於峴港、芽莊營造出如法式山城的成功經驗，預計會在北越下龍灣附近增設全新旅遊勝地，重新帶起下龍灣的旅遊熱潮。

▲巴拿山,巴拿山黃金佛手橋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲巴拿山位於海拔約1,500公尺山上，是法式風情的避暑勝地。（圖／記者彭懷玉攝）

北越沙壩（Sapa）、中越巴拿山（BaNa Hills）、芽莊的大叻（Da Lat），均位於海拔約1,500公尺的山上，是夏日避暑勝地，加上曾受法國殖民，猶如一座法式山城，尤其在太陽和珍珠兩大集團進駐後，打造出太陽世界巴拿山（Sun World Ba Na Hills）、珍珠島樂園（VIPEARLLAND），打響當地知名度。業者透露，集團預計在北越下龍灣一帶，規劃同等級的樂園，帶給旅客耳目一新的感覺。

▲▼下龍灣郵輪。（圖／下龍灣郵輪）

▲下龍灣郵輪。（示意圖／下龍灣郵輪）

五福旅遊發言人錢緯銘分享，越南因新穎的飯店設施、飲食文化及合宜的價格，是家庭旅遊的新興旅遊熱點，尤其大叻的建設、飲食、風格、人文元素兼備，是一座名符其實的「高地花園城市」。為此，業者宣布11月2日將開航「桃園-大叻」包機直飛航線，採芽莊、大叻雙點進出，讓旅客省下4小時交通時間，旅客從東方馬爾地夫的芽莊，直奔法式山城大叻，深度體會中越的魅力。

▲大叻必遊景點 。（圖／記者于佳云攝）

▲大叻是一座「高地花園城市」 。（圖／ETtoday資料照）

關鍵字： 越南旅遊 大叻旅遊 國外特色 芽莊旅遊 東南亞旅遊 亞洲旅遊 下龍灣

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