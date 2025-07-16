桃園許厝港濕地升級！新設人文廣場　成踏浪、賞夕陽新據點

▲許厝港濕地是北台灣最大的海岸型濕地。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園大園區的「許厝港濕地」是北台灣最大的海岸型濕地，不料長期遭到違法占用及堆置廢棄物，在歷經半年的景觀改造工程後，已於4月完工，並新增休憩廣場、景觀座椅、入口意象、自行車架等設施，為大園海岸增添踏浪、賞夕陽新據點。

▲歷經半年的景觀改造後，新增休憩廣場、景觀座椅、入口意象、自行車架等設施。（圖／桃園市政府提供）



許厝港濕地位於大園區老街溪與雙溪口溪匯流處，面積達961公頃、濱岸線長10.5公里，為國家級重要濕地與候鳥過境棲地，每年秋冬，有上千隻候鳥南北遷徙經過，其中包含小燕鷗等珍稀鳥種在此匯聚。

同時也因這裡保留原生沙灘、礫石與紅樹林，成為水鳥、彈塗魚等多樣物種的樂園。平坦沙灘與潮汐地形適合踏浪、撿寄居蟹，還能探索潮間帶生物。附近設有停車場、觀景涼亭、洗腳與簡易盥洗區，方便更衣清洗。

▲「許厝港濕地」新設置歷史人文廣場及景觀設施。（圖／桃園市政府提供）



到了傍晚，夕陽、風車及海浪交織，形成絕美的日落場景，頗有高美濕地的意境，走上觀景平台能就近賞夕陽。而此次工程除改善周邊環境，更設置歷史人文廣場及景觀設施，設有歷史解說牆，紀念當地開墾先民許鳳與郭光天，並新設休憩廣場、景觀座椅、入口意象、自行車架等設施，讓遊客在親近自然之餘，也能深入認識許厝港的過往脈絡與文化故事。

同時，廣場也與許厝港自行車景觀大橋串連，可以騎乘單車，一路順遊到觀音草漯沙丘，安排一整天的海岸巡遊踏浪之旅。