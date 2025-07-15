八方雲集「芳珍蔬食」北部最後1家店明熄燈　全台分店剩2家

▲八方雲集「芳珍蔬食」近期陸續關閉多家分店 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

配合消費者需求和飲食習慣變化而進行調整，八方雲集「芳珍蔬食」近期陸續關閉多家分店，北部最後一家分店「淡水學府店」，日前也公告將於明天結束營業，全台僅剩斗六民生南店及台南崇善店。

「芳珍蔬食」是八方雲集在2021年推出的蔬食品牌，研發主廚以天然食材為主，輔以少量植物肉，讓產品不僅營養均衡，更增添美味口感。菜單品項包括有煎餃、水餃、抄手、滷味拼盤、小菜、乾拌麵、湯麵、湯品及飲品，素食者都可以享用。

▲芳珍蔬食水餃。（圖／記者黃士原攝）

芳珍蔬食創立前幾年積極拓點，全台門市曾多達30家以上，不過從今年初開始，全台各地的分店陸續結束營業，除了撤出高雄地區外，該品牌第一個據點「中山復民店」也在5月收掉，原門市將轉型成八方雲集，而北部最後一家分店「淡水學府店」也要在明天歇業，全台僅剩斗六民生南店及台南崇善店兩家分店。

對此，八方雲集表示，集團是多品牌的連鎖加盟型態，配合消費者需求和飲食習慣變化，靈活進行多品牌策略，以最新的財務績效來看，確實符合現在消費者餐食的趨勢，也能讓加盟主最有綜效的品牌。

▲台北平價火鍋吃到飽「廣香」宣布熄燈。（圖／取自廣香日式涮涮鍋臉書）

另外，位於台北市中山區中原街的「廣香日式涮涮鍋」，是許多網友推薦高CP值火鍋吃到飽餐廳，不過業者昨日突然公告結束營業，原地址改為魚清小火鍋，讓不少老客人直呼「怎麼會這樣」、「吃了快20年」。

「廣香日式涮涮鍋」位於台北市中山區中原街上，開業已超過20年，從捷運中山國小站1號出口走路5分鐘即可抵達，只要499元就能火鍋吃到飽，有干貝、生魚片、鯊魚煙、天使紅蝦等等超多食材，光是湯底、肉品、海鮮等食材選擇就很多，飲料、哈根達斯冰淇淋也是無限供應，擁有許多忠實客人。

