美籍航空首度進駐南台灣　聯合航空「高雄－東京」今開航

▲聯合航空今開航「高雄－東京成田」航線。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄直飛海外的航點不斷增加，讓南台灣民眾出國更加方便。聯合航空今（12日）開飛「高雄－東京成田」航線，不僅方便南部旅客赴日旅遊，透過日本轉機串連美國航點也很方便；台灣虎航則已於6月底開飛「高雄－濟州」，濟州航空也宣布重啟「高雄－金浦」航線。

聯合航空今正式開飛「高雄－東京成田」航線，也是唯一進駐南台灣的美籍航空公司。聯合航空表示，這條新航線將對觀光旅遊發展有極大助益，不僅便利日本旅客直飛高雄，也讓高雄出發的旅客能輕鬆轉機前往美國。

高雄至東京成田的直飛航班將於每天上午10:25從高雄起飛，並於當地時間下午3:15抵達。從東京成田返回高雄的航班則於每天下午5:30起飛，並於當天晚上9:00抵達高雄。此條航線採用波音737-800機型執飛，機上共166席座位，其中包含16個商務艙席次。

聯合航空目前在台包括「台北－舊金山」每日2個來往航班，以及今年4月開航的「台北－關島」，加上「高雄－成田」，成為在台最多航線的美籍航空公司。

▲▼台灣虎航和濟州航空也紛紛增加在高雄航點佈局。（上圖／虎航提供，下圖／記者蔡玟君攝）

而台灣虎航「高雄－濟州」已於6月30日開航，開航初期每周營運4班，成為虎航在高雄的第11條航線。濟州航空則規劃7月29日復航「高雄－金浦」航線，每周3個來往航班。