老賴茶棧聯名鬼滅之刃　限定飲料杯、周邊小物一次看

▲老賴茶棧宣布聯名超人氣動畫《鬼滅之刃》。（圖／老賴茶棧提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「老賴茶棧」宣布聯名超人氣動畫《鬼滅之刃》，不僅有超吸睛限定飲料杯，還有一系列限量周邊包括飲料提袋、雙層冷飲杯等收集，7月14日起至9月30日限時開跑。

▲首波推出11款飲料杯。

「老賴茶棧X鬼滅之刃」將於7月14日至9月30日展開聯名活動，首波推出限定飲料杯共11款，包括主角款有竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸及嘴平伊之助，採雙面設計共2款，再加上鬼殺隊「九柱款」共9款，把經典角色通通躍上紙杯，吸睛度十足，只要購買飲料就可獲得，採不挑款方式隨機供應；第2波則將有6款新設計於8月中推出。

▲▼「布偶飲料提袋」、「雙層冷飲杯」限量開賣。

期間凡消費滿100元還可加購限量聯名周邊，7月14日推出「布偶飲料提袋（共2款售價180元）」、「雙層冷飲杯（售價480元）」；8月中則開賣「變色杯組」，內含4款圖樣，售價499元，限量1000組，杯款採用溫變設計，加入冷飲後圖樣即時轉換，提醒雙層冷飲杯及變色杯組採預購，每筆限購2件。

▲聯名御守只送不賣。

此外，凡單筆消費滿150元還可獲得限量滿額贈品，7月14日推出「聯名御守」，共4款隨機贈送，8月4日起則贈送「老賴紅茶爆米花」，共2款口味，每筆限領1件；加碼活動期間憑《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》票根至老賴茶棧門市消費還可享單筆88折優惠。

▲茶湯會推出全新「黑朵奶蓋系列」。（圖／茶湯會提供）

歡慶20周年，茶湯會全門市則推出全新台灣限定「黑朵奶蓋系列」，以竹炭粉調製成的灰色奶蓋口感鹹甜綿密，可搭配烏瓦紅茶、鐵觀音、四季春等共3種不同風味茶底，還有黑朵奶蓋荔枝四季春、黑朵奶蓋荔枝百香綠可以選擇，打造鹹香酸甜交織的滋味，售價65元起。

此外，周年慶還有「生日慶刮刮卡」活動，至7月30日前凡至全台門市消費滿138元，即可獲得限量「生日慶刮刮卡」1張，最大獎豪送365杯茶湯會飲品，刮刮卡送完為止。