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Lady M開賣全新「抹茶巧克力千層蛋糕」　限時19天開放預購

▲▼LADY M推出父親節限定抹茶巧克力千層蛋糕。（圖／LADY M提供）

▲LADY M推出父親節限定抹茶巧克力千層蛋糕。（圖／LADY M提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

父親節即將到來，紐約甜點品牌「Lady M」推出全新「抹茶巧克力千層」，嚴選義大利精品巧克力製成巧克力餅皮，再結合巧克力鮮奶油、抹茶餡，打造濃郁微苦口感，即日起限時19天開放預購，每日數量有限、售完為止。

▲▼LADY M推出父親節限定抹茶巧克力千層蛋糕。（圖／LADY M提供）

▲抹茶巧克力千層蛋糕口感微苦不甜膩。

Lady M今年父親節打造全新大人系「抹茶巧克力千層蛋糕」，使用義大利精品巧克力品牌「AMEDEI」其醇厚可可製成香滑巧克力餅皮，最上層抹入絲滑醇厚的巧克力鮮奶油，下層堆疊採用靜岡抹茶製成的抹茶內餡，最後以巧克力鮮奶油、靜岡抹茶粉點綴，6吋售價1800元，即日起至7月25日於官網開放預購，每日數量有限、售完為止。

抹茶巧克力千層蛋糕可選擇8月8日至8月10日於指定門市領取，可取貨門市包括台北旗艦店、遠百信義店、台北晶華店、遠百板橋店、台中LaLaport店、台中誠品480店。

▲▼beard papa’s x 立頓聯手推出「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，還有抹茶歐蕾泡芙、珍珠糖耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲立頓水蜜桃冰茶泡芙吃得到濃郁果香。（圖／beard papa's提供）

日系泡芙專賣店「beard papa's」7月則再度找來立頓推出全新「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，使用立頓水蜜桃冰茶即溶飲品結合經典卡士達醬，打造出帶有濃郁果香的「立頓水蜜桃冰茶卡士達內餡」，搭配酥鬆派皮一口咬下，炸出微酸鮮甜的滋味，每顆售價80元起。

▲▼beard papa’s x 立頓聯手推出「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，還有抹茶歐蕾泡芙、珍珠糖耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲本月還有首度推出的限定派皮「珍珠糖耶克」。

本月還有首度推出的限定派皮「珍珠糖耶克」，在日式泡芙派皮上來回淋上香醇巧克力醬，再輕撒珍珠糖增添酥脆口感，無論是搭配經典香草卡士達或立頓水蜜桃冰茶通通沒問題，售價75元起，限於指定門市販售。

▲▼beard papa’s x 立頓聯手推出「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，還有抹茶歐蕾泡芙、珍珠糖耶克。（圖／beard papa’s提供）

抹茶歐蕾泡芙強勢回歸。

另外季節限定口味則是人氣回歸的「抹茶歐蕾泡芙」，選用來自靜岡的抹茶粉加入經典卡士達醬，再結合鮮奶油揉合成抹茶歐蕾卡士達內餡，最後在泡芙外皮撒上抹茶粉，打造雙重抹茶香，每顆售價80元起，限於指定門市販售。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 LADY M beard papa’s 父親節

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