2025歐洲聖誕搶先看　盤點德、捷、奧、法、英五大必逛市集

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

▲歐洲年終歡樂節慶之旅，盡在「聖誕市集」。

每年冬天，當雪花輕舞、燈飾閃爍，一場場歐洲聖誕市集如童話般夢幻登場。滋味香甜的蛋奶酒、繽紛手工藝品與音樂聲中傳來的溫暖祝福，讓人一秒沉醉於濃厚的節慶氛圍。這些擁有百年歷史的聖誕市集，正是歐洲璀璨冬日的絕佳體驗，一生必遊！

▲紐倫堡逛聖誕市集，感受中世紀古城的節慶魅力。

德國古堡大道上的紐倫堡，裝飾華麗的教堂、精緻的噴泉和古老的帝國城堡，畫出城市獨一無二的天際線，更反映中世紀以來的歷史軌跡。聖誕市集期間，廣場上點亮燈飾，百年傳承的節慶精神，讓這座城閃耀著不一樣的光芒，被譽為「聖誕之都」絕非浪得虛名。

▲捷克布拉格聖誕市集，與舊城區雙塔相輝映。

捷克布拉格，又稱「百塔之城」，白天漫遊獲列入世界文化遺產的舊城區，廣場上的哥德式建築、天文古鐘與浪漫電車，勾勒出一幅幅美得不真實的畫面。晚上體驗CNN推薦人生必訪的布拉格聖誕市集，從白天到晚上，日夜皆精彩。

▲維也納市政廳聖誕市集，節慶氣氛滿點。

沿著多瑙河，來到音樂與文化交織的奧地利維也納。白天參觀熊布朗宮的皇家氣派，徜徉在聖史蒂芬大教堂的莊嚴氛圍裡；午後躲進百年咖啡館，點一塊薩荷蛋糕佐香醇咖啡，體驗維也納式的優閒時光。夜晚降臨，市政廳前的聖誕市集燈火輝映，如夢似幻，是這座城市獻給旅人最動心的冬日戀歌。

▲巴黎瘋聖誕，還有機會享有年終購物折扣。

法國巴黎市區最美的杜勒麗花園，坐落於協和廣場與羅浮宮之間，由法國王后凱瑟琳創建，可說是花都最尊貴的皇室園林，也是規模最大的一座，在法國大革命後成為公共公園。每年歲末，搖身一變成為節慶最熱鬧的市集舞台。摩天輪、旋轉木馬閃耀著歡樂燈光，熱紅酒香氣中，飄來法式可麗餅與馬卡龍的甜蜜氣息，在巴黎過聖誕，簡直像走入電影中的節日場景。

▲英倫風聖誕市集，像冬季仙境一樣夢幻。

來到英國倫敦，在海德公園發現冬季仙境！這座市區最大的皇家庭園，每年冬天化身為超人氣聖誕市集，超過200間木屋排排站，販售手工藝品、聖誕飾品、香料熱酒與可愛小物，四周滿是歡樂笑聲，溫馨喜悅的氛圍，年年吸引大批旅人前來朝聖。

▲來一杯蛋奶酒，品嘗節慶幸福滋味。

●推薦行程：

歐洲聖誕市集行程（德國、德瑞、奧捷、法國、英國）

限時最高第二人減1萬元

https://www.travel.com.tw/Sale/index/38

更多資訊：

鳳凰旅遊 0800-089-789

官網：www.travel.com.tw

鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours

鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife