暑假2活動免費玩！熊抱哥、三眼怪降臨大稻埕　信義區樹洞闖關

▲即日起至8月28日，胡迪、巴斯光年、熊抱哥、三眼怪等人氣角色現身大稻埕街頭。（圖／迪士尼提供）



記者彭懷玉／綜合報導

歡慶《玩具總動員》上映30周年，巨型熊抱哥和三眼怪降臨台北大稻埕！迪士尼與觀傳局攜手推出「歡迎光臨，大稻埕復古玩具店」主題活動，即日起至8月28日開展。另外，統一時代百貨台北店則有樂高巨型樹洞闖關體驗和三大體驗關卡，粉絲們別錯過。

▲「歡迎光臨，大稻埕復古玩具店」即日起至8月28日限時登場。（圖／迪士尼提供）

《玩具總動員》歡迎光臨，大稻埕復古玩具店

《玩具總動員》30周年快閃台北大稻埕，即日起至8月28日，胡迪、巴斯光年、熊抱哥、三眼怪等人氣角色現身街頭。走進迪化街，入口處迎面而來的是高3公尺的大型熊抱哥裝置，永樂市場前紅磚牆上，6公尺高的三眼怪張開雙臂，而廣場中央的熊抱哥氣偶也是拍照首選。

▲▼6公尺高的三眼怪在永樂市場前紅磚牆上；熊抱哥裝置十分可愛；夜晚點燈後也很好拍。（圖／迪士尼提供）



走到霞海城隍廟旁，《玩具總動員》情侶檔胡迪與寶貝、巴斯光年與翠絲成對現身，搭配紅色愛情翹翹板裝置，十分好拍。整條迪化街不僅遍布拍照亮點，更設置多處角色彩蛋，讓民眾盡情捕捉。

▲活動也串聯大稻埕在地店家，民眾可到遊客中心索取「復古玩具地圖」。（圖／迪士尼提供）

活動期間，大稻埕與台灣娛樂體驗品牌「野獸國」合作，在永樂廣場設置復古霓虹風格的限定商店，首度推出融合「台味」的《玩具總動員》百款獨家周邊商品，包括茄芷袋、復古吊飾、瓶蓋磁鐵等，將當地復古風情結合人氣動畫角色，打造中西合璧的創意商品，吸引粉絲收藏。

此外，活動也串聯大稻埕在地店家，民眾可到遊客中心索取「復古玩具地圖」，凡依地圖造訪合作商家，可享專屬優惠。

▲樂高「玩心樂滿地」首站統一時代百貨台北店開跑，5米高小樂坐落廣場中央。（圖／台灣樂高提供）

樂高「玩心樂滿地」

樂高暑假舉辦「玩心樂滿地」系列活動，即日起至8月31日於全台巡迴展開，首站登場的是統一時代百貨台北店2樓夢廣場，現場設置高5公尺的療癒角色「小樂」充氣裝置，巨型樹洞中，可以體驗三大主題闖關區，即日起至7月17日快閃台北。

▲▼「玩心樂滿地」邀大家前進巨型樹洞探險，挑戰三大關卡；完成指定任務、開啟限定AR濾鏡，即可兌換限定樂高®人偶。（圖／台灣樂高提供）

三大關卡同樣開放民眾免費玩！包括「紓壓樂森活」可以拼出樂高指尖陀螺，釋放壓力，「玩轉溜溜球」結合彈跳床與溜溜球，讓孩童盡情放電；「共創好森林」拼砌想像生物。完成三大關卡可獲得「樂高經典2×4積木包」。

▲台灣樂高祭出多項暑假期間限定贈禮。（圖／台灣樂高提供）

活動也同步於台北花博公園圓山園區、小巨蛋冰上樂園、高雄哈瑪星鐵道館，以及北中南三家樂高授權專賣店展開互動。只要開啟AR濾鏡並完成指定任務，收集兩張以上活動限定「小樂閃卡」，即可至指定通路，有機會帶到限量樂高人偶。