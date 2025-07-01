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北投光明路火災　業者急發聲明：不是加賀屋、新秀閣飯店

▲▼北投火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市北投區光明路昨晚發生火警。（圖／記者黃彥傑攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北市北投區光明路昨晚8時40分左右傳出火警，火勢延燒逾3小時，所幸無人傷亡，由於旁邊就是日勝生集團的「加賀屋」和「新秀閣」飯店，對此，加賀屋今發布聲明澄清，營運未受影響。

▲日勝生加賀屋發布2025/07/01現況照。（圖／日勝生加賀屋）

▲日勝生加賀屋發布今現況照。（圖／日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋發布聲明表示，6月30日晚間發生於溫泉路之火災，事故地點位於新秀閣飯店後方一處未營業之建築物，並非加賀屋或新秀閣飯店本體，已第一時間通報消防單位處理。事件中無人員傷亡。 

▲日勝生加賀屋發布2025/07/01現況照。（圖／日勝生加賀屋）

▲日勝生新秀閣也一切如常。（圖／日勝生加賀屋提供）
加賀屋溫泉飯店未受影響，惟基於對顧客安全的高度重視，當下進行預防性疏散，並安置房客至附近飯店，確保其獲得妥善照顧與安排。後續亦將全力配合消防與相關單位釐清起火原因。

另外，北投晶泉丰旅也確認飯店並未受到波及影響，現場營運一切正常。事件發生後，飯店立即啟動安全巡檢作業，全面檢視館內所有用火、用電等設施，並加強相關防護措施，以確保賓客與同仁的安全無虞。

目前北投晶泉丰旅未接獲任何因該事件取消之訂房，營運維持如常，會一貫秉持「安全第一」的原則，持續強化館內各項安全設施與應變機制。

同時，北投麗禧、北投春天、大地酒店均回報，未收到旅客取消訂房，營運一切如常。

關鍵字： 台北市旅遊 北投區旅遊 加賀屋 新秀閣飯店

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