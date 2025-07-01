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旭集台南店7/9開幕　7/3開放個1月內訂位

▲旭集台南店7月9日開幕，示意圖，上圖為微風店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

府城的老饕終於等到了！饗賓餐旅今日宣布旭集台南店7月9日開幕，7月3日上午10:00起開放1個月內電話、網路訂位。

旭集是饗賓餐旅旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度C的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。

▲「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食。（圖／記者黃士原攝）

饗賓餐旅今年規劃開出3家旭集分店，微風店已於5月底開幕，占地346坪，提供286個座位，以「國際精品櫥窗」為設計靈感，今日宣布台南店7月9日開幕，整體設計概念取自摩登浪漫精神，並擷取台南建設的歷史元素與文化，展現府城雅俗共生的專屬特色。

旭集台南店7月3日開放一個月內的電話與網路訂位。

▲「NAGOMI 雅」進駐新光三越A8館。（圖／記者黃士原攝）

另外，NAGOMI是欣葉在2022年推出的Buffet新品牌，全台第2家店目前進駐新光三越A8館，整體設計重現日本會席料理的節奏與儀式，空間裝潢靈感取自平安京時期貴族宅邸「寢殿造」結構，透過現代建築語彙轉譯千年前的風雅生活，因此餐廳名稱還加上「雅」，欣葉表示，未來每一家NAGOMI都會有各自主題，也會在品牌名後面加上代表風格的單名。

▲和牛京麩山椒煮。（圖／記者黃士原攝）

餐檯提供超過140道菜色、40款飲品，一進到餐廳會先看到生魚片餐檯，提供鮭魚、鮪魚、海鱺等8種生魚片，干貝、鮭魚等5款炙燒握壽司，一旁是強化會席料理節奏中的「生付」，以雅緻器皿精緻呈現，共有6款，料理長推薦選用京都福島鰹高湯與白醬油慢火燉煮的鮑魚旨煮、佐以天然米醋製成透亮土佐醋凍的廣島牡蠣食蔬土佐凍。

關鍵字： 美食雲 旭集台南店 Buffet 吃到飽

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