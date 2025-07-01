王品牛排高雄裕誠店開幕慶7/14登場　出示高雄拍攝照片送龍蝦

▲王品牛排「法式焗龍蝦」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

多年沒有開新分店的王品牛排，今年規劃於高雄再增1家門市，地點就是已結束營業的初瓦韓式料理裕誠店舊址，官方粉專透露7月中旬開幕，同時自7月14日至7月31日，帶著任一在高雄拍攝的照片、影片，或今年度高雄巨蛋演唱會票根，就送法式焗龍蝦1隻。

王品牛排成立於1993年11月，是王品集團的創始品牌，招牌就是一頭牛只供應6客的經典「王品牛小排」，這幾年沒有開新分店，不過今年規劃於高雄再增1家門市，地點就是已結束營業的初瓦韓式料理裕誠店舊址，官方粉專今日公告7月中旬開幕。

▲王品牛排經典菜色「王品牛小排」。（圖／記者黃士原攝）

慶祝高雄裕誠店開幕，7月14日至7月31日，點餐及結帳時，主動出示在高雄任一處拍攝的影片或照片，或2025年高雄巨蛋演唱會票根任1張，內用消費兩客套餐，餐廳就送「法式焗龍蝦」1隻，消費4客套餐款待2隻，可依此類推。

▲王品牛排義式主廚聯名菜色「日本A5和牛佐綠胡椒醬汁」。（圖／王品提供）

今夏王品牛排邀請曾榮獲澳洲版米其林之稱的帽子餐廳1帽榮耀、來自義大利美食重要原鄉西西里島主廚Lino Sauro，共同聯名推出3款菜色，「鮮蝦夏茴沙拉」靈感來自主廚家鄉西西里島的經典沙拉，茴香頭佐以白蝦、柳橙、芝麻葉；「美國菲力佐奧利塔西西里橄欖油」佐以煙燻番茄橄欖醬、義式香料醬；「日本A5和牛佐綠胡椒醬汁」雙主廚共同研發的綠胡椒醬汁。

▲麵屋一燈桃園華泰店限定「海膽扇貝雞豚拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」今年規劃全台展店10多家，桃園華泰店今天開幕，前4日祭出好康優惠，凡身分證字號中同時含有「1」和「5」，即可享任一拉麵15元優惠價。

桃園華泰店是麵屋一燈第5家店，除了招牌拉麵，延續各店各自擁有限定口味的傳統，新推出「海膽扇貝雞豚拉麵」，以雞骨與豚骨長時間熬煮打造乳白濃厚湯頭，再加入海膽與鮮甜扇貝，風味濃郁卻不膩口。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

至於麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。