高雄然一酒店今起開放訂房、8月開幕　入住再送Happy Hour

▲高雄然一酒店將於8月開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

高雄御盟集團日前宣布加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection，並將旗下飯店正式更名為「THE AMNIS然一酒店」，也是台灣首間該系列酒店。酒店從今（1日）起正式開放訂房，並於8月1日開幕，客房每晚8606元起、不含早餐。業者也表示，8月期間入住的旅客，可於館內雲垂樓享用Happy Hour。

高雄然一酒店原為高雄國際晶英行館，今年4月宣布加入萬豪國際集團The Luxury Collection系列，該系列在全球僅約131個據點。隨著高雄然一酒店的加入，象徵品牌對高雄在地潛力的肯定，更是台灣旅宿市場邁入國際奢旅舞台的重要里程。

▲高雄然一酒店提供8月入住的所有旅客都可免費享用Happy Hour。

業者表示，為了符合萬豪國際集團規格，將館內28樓的雲垂樓改裝為Lounge空間，提供給萬豪集團旗下「萬豪旅享家」白金等級以上會員，於入住期間使用，並提供小點、軟性飲料與酒水。

同時為慶祝開幕，只要在8月1日至8月31日期間入住，所有住客均可到雲垂樓享用Happy Hour，使用時間為晚上7點30分至8點30分。

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▲高雄漢來大飯店即日起推出夏日住房專案。（圖／業者提供）

高雄漢來大飯店則推出夏日輕旅行專案，三麗鷗主題房享原價6折優惠，續住第二晚雙人房再享4折、四人房45折，三天兩夜平日每晚最低7392元起，並額外贈送漢來編織袋1只，和依房型人數贈送Häagen-Dazs冰淇淋。

除了主題房，高雄漢來也在暑假期間推出「2025夏日光旅．港灣假期」限定專案，主打不加價優惠，市景客房每晚5891元起，並串聯高雄新地標「新濱町海洋廚房」，提供免費接駁服務，加贈旗津渡輪來回船票；此外，續住第二晚再享房價8折優惠。