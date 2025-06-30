新加坡8旅遊新亮點　腕龍降臨阿凡達花園、海洋生態館7/23迎賓

▲新加坡今年建國60年，持續升級景點，推出新展覽，吸引觀光客到訪。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

新加坡持續推陳出新、升級景點和展覽！以下整理出新加坡8個必玩新亮點，其中，將於7月23日重新開幕的新加坡海洋生態館，規模擴增至原來的3倍。萬態悅榕庄「鼯猴營地」即將開放；濱海灣花園則推出全新侏羅紀展，兩隻高達8.5公尺的腕龍矗立園區，親子族別錯過。

▲▼新加坡海洋生態館7月23日將重新開幕，規模擴增大3倍 。（圖／新加坡旅遊局提供）





新加坡海洋生態館（Singapore Oceanarium）

S.E.A海洋館升級後，更名為「新加坡海洋生態館（Singapore Oceanarium）」，將於7月23日重新開幕，22個展區導入創新科技，帶來沉浸式的海洋探險體驗。其中，全新「遠古海洋區」運用動態模擬模型與化石，重現史前海洋生物的棲息地；而360度的水母展示區如同置身海洋世界，給旅客如夢似幻的感受。

▲亞洲雨林探險園（Rainforest Wild Asia）。（圖／新加坡旅遊局提供）

萬態野生動物世界(Mandai Wildlife Reserve)

萬態野生動物世界包含全新推出的亞洲雨林探險園（Rainforest Wild Asia），以及2023年搬遷至現址的新加坡飛禽公園（Bird Paradise），可以在熱帶雨林與鳥類天堂中盡情探索。

▲新加坡飛禽公園（Bird Paradise）。（圖／記者彭懷玉攝）

萬態雨林悅榕庄（Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree）

與萬態野生動物世界相鄰的萬態雨林悅榕庄，不單延續品牌一貫的奢華與靜謐風格，更融合新加坡在地自然景觀與現代設計美學，為旅客營造身心靈放鬆的度假體驗。



此外，全新鼯猴營地（Colugo Camp）預計今年第三季登場，整年可預訂的全包式露營體驗，包辦餐飲和園區導覽活動，露營咖、戶外探險咖可別錯過。

▲新加坡聖淘沙名勝世界《哈利波特：魔法幻境》。（圖／聖淘沙名勝世界提供）

《哈利波特：魔法幻境》沉浸式體驗展

去年11月於聖淘沙名勝世界登場的《哈利波特：魔法幻境》沉浸式體驗展，結合AR擴增實境、3D投影等科技，宛如踏進霍格華茲的神秘世界，展覽中復刻電影裡經典的10大魔法場景，還要到隱藏版霍格華茲地下的密室考驗膽量，並品嚐「經典黃油啤酒」舒緩心情，將展至年底。

而環球影城2025年全新亮點非「小小兵樂園」莫屬，粉絲可以進入《神偷奶爸》和《小小兵》系列電影的世界。

▲▼濱海灣花園今年推出全新《侏羅紀世界：體驗》展，高聳瀑布間有兩隻高達8.5公尺的腕龍 。（圖／新加坡旅遊局提供）





濱海灣花園《侏羅紀世界：體驗》

旅客必訪的濱海灣花園，除了有媲美《阿凡達》電影中的天空樹，今年夏天推出全新展覽《侏羅紀世界：體驗》，在高聳的瀑布間矗立著兩隻高達8.5公尺的腕龍，外加多項互動展區，帶領旅客穿梭到侏羅紀遠古時代，沉浸式展覽將展至年底。

泡泡瑪特展

近年最受矚目的潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART），也於近期與新加坡旅遊局簽署為期三年的合作備忘錄，預計於2025年與2026年舉辦國際潮流玩具展（POP TOY SHOW）。今年泡泡瑪特展將於8月22日至8月24日於金沙會展中心一樓舉行。



同時，泡泡瑪特也將攜手萬態保育集團，於2026年第一季在萬態野生動物園區推出明星角色主題打卡點與限定快閃店，為旅客帶來自然與潮流並陳的全新體驗。

▲新加坡纜車聖淘沙線換上娘惹風。（圖／新加坡旅遊局提供）

新加坡摩天輪

即日起至9月28日，新加坡摩天輪（Singapore Flyer）首度攜手韓國時尚生活品牌 Wiggle Wiggle，推出全球首個 Wiggle Wiggle主題觀景摩天輪。摩天輪換上五個不同風格的主題觀景艙，有招牌笑臉小花、可愛小熊，緩緩移動到165公尺高空，營造趣味十足的搭乘體驗。

娘惹美食與文化體驗

新加坡的文化和美食體驗也不容錯過，隨著《小娘惹之翡翠山》的熱播，台灣旅客來到新加坡，不妨穿上色彩繽紛的娘惹服飾，或前往土生華人博物館（Peranakan Museum），探索娘惹經典之美，並在專業攝影師的引導下拍攝紀念照。



若時間允許，還能到新進駐登普西山殖民時期建築的 Violet Oon，或是歷久彌新的 Blue Ginger，細細品味這段傳承百年的娘惹美食，感受其做工的繁複與精緻。



此外，即日起至8月31日，為慶祝新加坡建國60周年及新加坡纜車 - 聖淘沙線10周年，聖淘沙發展局攜手花柏山休閒集團推出「娘惹文化・創新演繹」（Peranakan Reimagined）特展，有到新加坡的旅客能一併參觀。