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藏身台中大甲高CP值無菜單料理！招牌香酥鴨沒預約吃不到

▲▼大甲無菜單台菜餐廳。（圖／翻攝自辰星水產肉品粉絲專頁）

▲藏身在生鮮水產行裡的大甲無菜單餐廳。（圖／翻攝自辰星水產肉品粉絲專頁

記者黃凱翊／台中報導

台中大甲美食再＋1！距離大甲鎮瀾宮只要15分鐘車程的「辰星水產肉品」，是一間隱藏在生鮮水產行裡的美食餐廳，主打每日直送新鮮海產與頂級肉品，現在還推出預約制的私廚桌菜，不論想買生鮮回家自己煮，或是直接找朋友來店內大啖美食，通通都能一次滿足。

▲▼大甲無菜單台菜餐廳－辰星海鮮餐廳。（圖／記者黃凱翊攝）

▲海鮮火鍋可以選擇想吃的食材，不論是肉品或海鮮都非常新鮮。（圖／記者黃凱翊攝）

辰星水產肉品原先是專門販售各類生鮮食材的水產行，平時就有不少主婦與饕客會專程來掃貨，現在更升級開設了海鮮餐廳，各種手路菜更襯托出食材的新鮮，店家主打料理都以當日新鮮現流海產、現切肉品製作，菜色精緻澎湃，視覺與味覺都超有誠意。

▲▼大甲無菜單台菜餐廳。（圖／翻攝自辰星水產肉品粉絲專頁）

▲招牌必點「香酥鴨」，想吃記得先預約。（圖／翻攝自辰星水產肉品粉絲專頁）

▲▼大甲無菜單台菜餐廳－辰星海鮮餐廳。（圖／記者黃凱翊攝）

▲香酥鴨上桌後，會由專業的工作人員幫忙「支解」，看著肉汁不斷滴下來，美味爆棚。（圖／記者黃凱翊攝）

推薦菜色首推「香酥鴨」，先滷後炸的料理方式，讓鴨肉外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，絕對是辰星的必點招牌菜！另外入口即化的生食級干貝、霸氣十足的蟹黃草蝦拼盤，還有膠質滿滿、喝了暖心的砂鍋雞白湯與每日新鮮直送的綜合生魚片，每一道都好吃又好拍，讓人忍不住想打卡炫耀！不過要注意的是，無菜單料理需提前預約，人數與預算都可請店家客製化，想吃記得先訂位。

▲▼大甲無菜單台菜餐廳－辰星海鮮餐廳。（圖／記者黃凱翊攝）

▲生食等級干貝只需要用鐵板稍微炙燒，就是另一道必點招牌。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼大甲無菜單台菜餐廳－辰星海鮮餐廳。（圖／記者黃凱翊攝）

▲膠質滿滿的砂鍋雞白湯和鮭魚炒飯，一上桌就被秒殺。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼大甲無菜單台菜餐廳－辰星海鮮餐廳。（圖／記者黃凱翊攝）

▲新鮮生魚片擺盤澎湃(圖左)，膠質滿滿的現做「鎮江醋元蹄」曾得過比賽冠軍，是主廚的招牌手路菜之一(圖右)。（圖／記者黃凱翊攝）

由於自家就是水產肉品行，店家提供的料理選擇相當多元，吃得到日本A5和牛、澳洲M9和牛、伊比利豬、國產溫體牛與雞腿排等高品質肉品。海鮮控更不能錯過每日供應的現流生食級干貝、野生白蝦、大蛤蜊、鱸魚片與波士頓龍蝦等新鮮魚貨，品質優良、份量實在，CP值爆表！

▲▼大甲無菜單台菜餐廳－辰星海鮮餐廳。（圖／記者黃凱翊攝）

▲每道料理的擺盤都超級浮誇，很適合跟親朋好友一起來聚餐，拍起照來儀式感十足。（圖／記者黃凱翊攝）

店內用餐空間寬敞明亮，吃飽後還能逛逛超大冷藏櫃，像逛超市般挑選優質肉品與現流海產。店內也提供火鍋禮盒與年菜組合宅配服務，一次搞定聚餐、圍爐需求。價格親民，菜色澎湃又吸睛，難怪成為大甲在地人低調激推的聚餐口袋名單。

▲大甲媽今起駕！盤點鎮瀾宮周邊銅板美食，在地人最推這4樣。（圖／記者白珈陽攝）

▲「內行的」推薦阿吉米糕必點套餐，為「米糕+乾麵+肉羹湯+滷蛋」。（圖／記者白珈陽攝）

另外大甲必吃美食還有「清水阿吉米糕」，位於大甲區鎮政路上，距離鎮瀾宮步行僅需幾分鐘，老饕推薦必點為「米糕+乾麵+肉羹湯+滷蛋」套餐，另外吃乾麵時再搭配店家的獨家辣醬，瞬間刺激味蕾與舌尖，讓人忍不住一口接一口，再喝上一口肉羹湯，口腹之慾瞬間被滿足。

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