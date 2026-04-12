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春囍×國秀×Bar T.C.R.C三強聯手　熟成燒肉Meat cute進駐高流

▲春囍×國秀×Bar T.C.R.C三強聯手　熟成燒肉Meat cute進駐高流。（圖／記者黃士原攝）

▲熟成燒肉「Meat cute」進駐高流。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

高雄流行音樂中心又多了一家餐飲生力軍。由春囍打邊爐、高雄預約難店「國秀」、Bar T.C.R.C三強聯手打造的熟成燒肉「Meat cute」，經過近1個月的試營運，將於4月23日正式開幕。

Meat cute位於高雄流行音樂中心的複合商業空間（B館島礁），佔地120坪，共有112個座位，由春囍餐飲集團（春囍打邊爐）打造，主打熟成豬肉與音樂場域餐飲體驗，同時與高雄預約難店「國秀」、Bar T.C.R.C聯手合作，以「燒肉×酒水×音樂」為核心概念，打造兼具餐飲品質與夜生活氛圍的全新用餐型態，現場更有DJ電音播放與節奏型燈光設計，讓顧客在用餐過程中，同時享受餐酒、音樂與空間所交織出的歡樂節奏。

▲春囍×國秀×Bar T.C.R.C三強聯手　熟成燒肉Meat cute進駐高流。（圖／記者黃士原攝）

▲Meat cute位於高雄流行音樂中心的複合商業空間（B館島礁）。（圖／記者黃士原攝）

▲春囍×國秀×Bar T.C.R.C三強聯手　熟成燒肉Meat cute進駐高流。（圖／記者黃士原攝）

▲周五至周日有DJ表演。（圖／記者黃士原攝）

Meat cute以熟成豬肉作為品牌主軸，嚴選台灣知名品牌究好豬作為主要食材來源，人氣豬肉部位「帶骨豬五花」，連著肋排一同熟成，讓風味更濃郁多層次。為了方便顧客燒烤，因此上桌時已去骨，可用傳統韓式烤盤大火炙烤之後，帶出酥香外皮。豬五花之外，也有梅花豬等其他部位，同樣都有著熟成肉該有的細緻且具深度的風味呈現。

此外，餐廳也供安格斯牛小排、澳洲和牛、雞肉等多元品項。

▲春囍×國秀×Bar T.C.R.C三強聯手　熟成燒肉Meat cute進駐高流。（圖／記者黃士原攝）

▲▼帶骨熟成豬五花（上桌前先去骨）。

▲春囍×國秀×Bar T.C.R.C三強聯手　熟成燒肉Meat cute進駐高流。（圖／記者黃士原攝）

▲春囍×國秀×Bar T.C.R.C三強聯手　熟成燒肉Meat cute進駐高流。（圖／記者黃士原攝）

▲安格斯牛小排。（圖／記者黃士原攝）

在首波發表的菜單中，還特別邀請高雄知名預約制餐廳「國秀」特製研發，帶來使用糖燻等技法的「糖燻鮪魚沙拉」、「旗魚塔塔・玉米天婦羅」、「國秀秘製番椒雞心」等專屬菜色。

Meat cute更一次匯聚國秀研發的3款釜飯，包含水果玉米豚釜飯、野菇牛肉釜飯、燒鳥野菜釜飯，國秀主理人黃紹偉提到，「我們用花東地區生產的東好香米，加上備長炭去燜煮，每顆米粒受熱均勻又有十足的保水與Q度，且呈現更純淨的米香，3款釜飯吃起來肉香、米香混合著淡淡燻香與香料芬芳，即便重口味，卻順口宜人」。

▲春囍×國秀×Bar T.C.R.C三強聯手　熟成燒肉Meat cute進駐高流。（圖／記者黃士原攝）

▲旗魚塔塔・玉米天婦羅。（圖／記者黃士原攝）

▲春囍×國秀×Bar T.C.R.C三強聯手　熟成燒肉Meat cute進駐高流。（圖／記者黃士原攝）

▲國秀秘製番椒雞心。（圖／記者黃士原攝）

酒水設計方面，Meat cute特別邀請曾入選Asia’s 50 Best Bars榜單、被視為台灣指標性酒吧之一的Bar T.C.R.C一同合作，由主理人黃奕翔（阿翔）親自操刀，量身打造專屬調酒系列（共計6款特調），從無酒精、清爽型到濃厚風味都有。阿翔說，為了搭配重口味的燒肉，風味都偏清爽系，可平衡燒肉帶來的油膩感。

▲豊漁集團4品牌進駐台中漢神洲際，其中「作 天麩羅・割烹」為全台首發。（圖／豊漁集團）

另外，看準台中高資產族群持續成長與新興商圈發展潛力，豊漁餐飲集團宣布旗下四大品牌「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、「作 天麩羅・割烹」、「和庵 精肉舖」，將同步進駐漢神洲際購物廣場。其中，由米其林二星主廚 稗田良平 監製的「作 天麩羅・割烹」，以及主打A5黑毛和牛客製化分切的「和庵 精肉舖」，皆為全台首店。

「作 天麩羅・割烹」由米其林二星主廚稗田良平監製，融合天麩羅與割烹兩大日本料理核心技法，為全台首度推出的雙主軸日料品牌。16席ㄇ字型板前座位，空間設計呼應天麩羅料理本質，以減法為核心，料理則以割烹鋪陳旬味節奏，呈現四季食材變化，再結合江戶前天麩羅對油溫與麵衣的精準掌控，凸顯食材本味，從前菜至主菜層層推進。

關鍵字： 美食雲 春囍 Meat cute 高流 高雄美食

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