九州慢吞吞列車　時速40的浪漫

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

在講求速度與效率的時代，日本九州地區卻有一輛列車選擇反其道而行。以「慢」聞名的觀光列車「COTO COTO（ことこと列車）」，刻意將時速控制在15至40公里之間，如同騎著單車般悠然前行，可細細品味沿途風光，讓窗外美景不再只是稍縱即逝的殘影，而是深刻入心的美好記憶。

▲COTO COTO觀光列車，由設計九州七星號的大師水戶岡銳治設計，體現慢活哲學，沿途享受美景美食。

COTO COTO被譽為「日本最慢的豪華餐廳列車」，其核心靈魂出自大師水戶岡銳治之手，延續其代表作「九州七星號」的極致美學，車廂內裝融合復古與優雅，彩繪玻璃在光影中流轉，木質地板散發溫潤氣息，細節之中蘊藏著職人精神，置身其間，空氣裡彷彿流淌著一種跨越時空的慢活哲學。

▲穿梭於筑豐田園與山谷鐵橋間，在懷舊小站遇見最療癒的慢旅行風景。

當視覺沉浸於沿途風景，味蕾的驚喜也悄然展開。車上餐點由入選「亞洲50最佳餐廳」的名廚福山剛設計，以九州在地旬味為靈感，轉化為細膩的法式料理；從前菜到甜點，每一道都展現對土地的理解與尊重。列車緩緩前行之際，一邊品味精緻美食，一邊欣賞窗外恬靜鄉野，像是一場流動的風景盛宴，視覺味覺雙享受。

▲大師打造的復古木質車廂配上超大景觀窗，隨手一拍都是絕美大片。

旅程不只停留在列車之上，更延伸至北九州的經典風景。漫步門司港懷舊區，在高樓展望台俯瞰關門海峽的夕陽；走進被日本女性票選為度假首選的湯布院，在金麟湖晨霧中感受溫泉鄉的靜謐與藝術氣息；或是來到太宰府天滿宮，在古老殿宇間體會信仰的力量。每一站，都有不同的感動，也讓這趟慢旅更加深刻。

▲COTO COTO列車不停名氣大站，就是要你忘掉時間，在荒郊野外慢出新境界。

由於COTO COTO列車班次稀少、席位有限，幾乎一開放預訂便迅速額滿，被公認是一票難求的珍稀體驗。對於渴望圓夢的旅人來說，選擇優質跟團行程，將繁瑣的訂位與交通交由專業安排，更能輕鬆沉浸在這趟奢華的慢活旅程中。

●推薦行程及優惠：

九州輕奢5日》慢鐵道ことこと列車法式饗宴

•晨霧湯布院 •門司港町散策 •太宰府天滿宮

https://reurl.cc/kpq029

●更多資訊：

鳳凰旅遊 0800-089-789

官網：www.travel.com.tw

鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours

鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife