点爭鮮30款壽司「買一送一」　3門市每周二、四限定

▲MAGiC TOUCH南部3家指定門市祭出買一送一。（圖／示意圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「点爭鮮MAGiC TOUCH」繼吃到飽後，4月再推出南部限定活動，台南的文化店與高雄的楠梓後昌店、美術店，每周二、四供應30款壽司「買一送一」，點1份變2份。

点爭鮮MAGiC TOUCH是爭鮮集團旗下品牌，創意料理現點現做、海陸美味新鮮呈現，同時提供烤炸物、麵食、甜點飲品，全部餐點都是列車直送。繼去年10月推出「超值壽司吃到飽」，品牌4月再祭出南部限定活動，台南的文化店與高雄的楠梓後昌店、美術店，每周二、四供應30款壽司「買一送一」，鱈場蟹風味棒、極鮮玻璃蝦、秘傳醬燒牛舌，全都是點1份變2份。

▲豬仔流沙包戴上鮮蝦與玉子燒造型頭套，外層炸至金黃酥脆。（圖／爭鮮提供）

此外，点爭鮮日前也宣布與點點心聯名，把彼此招牌菜端上對方餐桌，点爭鮮不僅能品嚐港式人氣甜品「楊枝甘露雪酪冰」、「港式凍鴛鴦」，還有招牌必吃的「豬仔流沙包」更驚喜變身，可愛小豬戴上鮮蝦與玉子燒造型頭套，外層炸至金黃酥脆。

点爭鮮把日式料理結合港式風味，「避風塘香蟹握手卷」以整隻酥炸軟殼蟹入菜，搭配港式經典避風塘蒜酥，「XO雞扒撈丁」則以點點心經典XO醬結合鮮嫩雞排與溫泉蛋，鹹香滑順兼具。

▲點點心則融入日式海鮮元素，推出多款聯名菜色。（圖／爭鮮提供）

點點心則融入日式海鮮元素，推出「點點鮮味海鮮粥」與「軟殼蟹臘味煲仔飯」，後者吸飽臘肉與海鮮精華的米飯，搭配整隻香脆軟殼蟹，讓港式經典多了豐富海味。

▲帕泰家「泰式奶茶」。（圖／豆府提供）

另外，迎接4月最嗨的泰國新年「潑水節」，「帕泰家」全台6家門市4月13日至4月30日，同步推出「泰國潑水節狂歡季」，只要周一至周五期間，單點濃郁香甜、冰涼暢快的「泰式奶茶」，餐廳直接免費招待第2杯。此外，潑水節活動期間，店內消費滿888元，結帳時刷會員條碼，即可參加抽獎，其中最大亮點就是能讓消費者享受極致尊榮的「泰晶殿VIP貴賓券」（價值2500元）。