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桃園北橫賞螢地圖曝光！13處熱點全收錄　月底進入螢光高峰

▲桃園北橫公路自4月中旬起進入賞螢旺季，桃園市觀旅局同步推出「2026北橫賞螢地圖」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲桃園北橫公路自4月中旬起進入賞螢旺季。（圖／桃園市觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

春夜限定的夢幻景色登場！桃園北橫公路自4月中旬起進入賞螢旺季，桃園市觀旅局同步推出「2026北橫賞螢地圖」，整合大溪、龍潭至復興區多達13處螢火蟲熱點，並標出周邊餐廳、景點、民宿，讓旅客按圖索驥，輕鬆走進山林尋找點點螢光。

▲桃園北橫公路自4月中旬起進入賞螢旺季，桃園市觀旅局同步推出「2026北橫賞螢地圖」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲百吉林蔭步道往年螢況。

觀旅局表示，今年最佳賞螢時間落在4月中旬至5月上旬，其中4月下旬為數量高峰，以黑翅螢為大宗，也有部分黃緣螢。螢火蟲多在日落後出沒，活躍至晚間8點左右，常見於草叢與水源附近。

▲桃園北橫公路自4月中旬起進入賞螢旺季，桃園市觀旅局同步推出「2026北橫賞螢地圖」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲4月下旬為螢火蟲數量高峰，以黑翅螢為大宗，也有部分黃緣螢。

觀旅局指出，桃園北橫一帶生態環境優越、低污染，賞螢熱點分布極廣，熱門賞螢地點包括石門水庫溪洲公園、百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道、枕頭山步道、角板山行館園區、三民蝙蝠洞、觀音洞、詩朗道路、嘎嘎生態池、溪口部落、小烏來風景特定區及羅馬公路等步道或開放園區等，建議事先查詢地圖規劃路線。

▲桃園北橫公路自4月中旬起進入賞螢旺季，桃園市觀旅局同步推出「2026北橫賞螢地圖」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲「2026北橫賞螢地圖」與鄰近景點，點圖放大。

此外，沿線部分合法農場、民宿及餐飲業者，也提供夜間生態導覽服務，適合規劃1至2日深度遊程。出發前可先向業者確認導覽時間與交通資訊，讓行程更順暢安心。

▲桃園北橫公路自4月中旬起進入賞螢旺季，桃園市觀旅局同步推出「2026北橫賞螢地圖」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲百吉林蔭步道周邊是熱門賞螢勝地。

觀旅局也提醒，賞螢需遵守「三不一該」原則，包括不喧嘩、不捕捉、不以強光照射，必要時可使用包覆紅色玻璃紙的手電筒照明，並僅照射地面。同時建議穿著長袖衣褲、防滑包鞋，並攜帶雨具與保暖外套，在享受螢光美景之餘，也兼顧安全與生態保護。

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