北市「4.8顆星個人鴛鴦鍋」4/18熄燈！全台剩士林店一家

▲Google評價達4.8顆星的「川邸鍋物專門」南京復興店宣布4月18日熄燈。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

台北市高評價鍋物再少一間！位於復興北路上的「川邸鍋物專門」南京復興店，近日在門口貼出公告，表示因品牌營運規劃，門市將營業至4月18日，為2年多經營畫下句點。該店熄燈後，目前僅剩位於承德路四段的士林劍潭店持續營運。

▲復興北路的「川邸鍋物專門」於門口貼上結束營業公告，指出因品牌營運規劃，本門市將營業至4月18日。（圖／記者彭懷玉攝）



「川邸鍋物專門」主打一人也能享用的鴛鴦鍋，最低459元即可從8種湯底中任選2款，搭配自助吧無限供應的陽明山無毒蔬菜，以及枝仔冰、霜淇淋、爆米花與歐風麵包等品項，自2024年2月底開幕以來，累積超過1400則Google評論，平均高達4.8顆星，頗受消費者青睞。

▲位於復興北路上的「川邸鍋物專門」有商業午餐優惠288元。（圖／記者彭懷玉攝）



實際用餐過的網友多給予正面評價，表示「食材新鮮，蔬菜與火鍋料無限吃，還有飲料、咖啡、爆米花」、「湯頭稍微鹹一點，整體用餐環境舒服是優點」、「離捷運出口很近，個人鴛鴦鍋很少見，可以吃到不同湯底很讚，吧台的青菜種類不算多但也夠吃了，食材品質不錯，也有仙草、果凍、古早味冰棒」、「以商業午餐288元來說，女生吃份量是剛好的，梅花豬肉片大約8片，菜盤大多是原型食物少火鍋料」，不過也有網友認為「老火湯味道超級詭異，一股臭味，蕃茄湯就是正常的廉價蕃茄湯底」。

隨著南京復興店即將歇業，未來想再品嚐川邸鍋物的民眾，仍可前往士林劍潭店繼續回味。