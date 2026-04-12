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日本99%金箔來自這裡！金澤7處人氣景點美食攻略　巨大鼓門超震撼

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

「金澤」這個充滿日本大正浪漫風情的懷舊城市，走訪日本金澤，很多人覺得像是來到京都，但卻比京都又更唯美華麗有質感些，金澤是金箔的故鄉，日本各地的金箔，據說有99%都是來自金澤，也被稱為黃金之城，金澤景點豐富，日本三大名園之一的兼六園就在這，還能走訪擁有百年歷史的茶屋街道，商圈熱鬧多樣化，美食林立，景色優美，是玩日本北陸地區，許多旅人會特別安排的地方喔！

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金澤車站
金澤車站居然也是走訪日本金澤不可錯過的地標，大多自由行的朋友，通常也搭北陸新幹線玩金澤，抵達金澤車站，一定要與壯觀的鼓門合影，巨大的木造建築，是模仿了日本傳統樂器－加賀寶生鼓，獨特的設計，在架構上，不使用任何一根釘子，結合傳統工藝和現代建築的一座吸睛的藝術地標。

車站不僅外觀建築有特色，周圍商圈也非常熱鬧，站內和站外都很好逛，也集結許多金澤美食和伴手禮。第一天抵達金澤時已經天黑，僅來拍拍鼓門地標，下次再訪，也想要來好好逛逛鼓門周邊啦！

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

金澤周遊券
自由行除了開車自駕之外，搭車的朋友，也可以選擇買金澤周遊券，車站就可以購買，每日運行，價格也很便宜。若是自由行搭車的朋友，也可以列入參考喔！

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

東茶屋街
東茶屋街是玩日本金澤必安排的熱門景點之一，同時也是日本國家指定的重要傳統建築保存區，建築古色古香，濃厚的江戶時代古都風情，漫遊東茶屋街，也會有種來到京都的錯覺喔！街道平穩好走，古意十足，非常好拍照，附近有許多和服店，來這穿和服取景也很適合。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

百年茶屋建築
街道裡有許多的茶屋、餐廳和伴手禮店家，人氣必訪是擁有百年茶屋建築的懷華樓和志摩。此外，這裡能看到非常多的金箔相關商品，像是金箔冰淇淋、金箔章魚燒，以及金箔糕點的點心，非常好逛，可以滿足參觀保留下來的歷史建築，也能品茶香、吃美食和糕點，還能採買在地的伴手禮，更讚的是，也能在這裡收錄滿滿美圖！若是想要拍照的朋友，可以早點來，光線漂亮人不多，周邊也有許多復古民宿，也值得安排。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

近江町市場
近江町市場被稱之為是金澤的廚房喔！也可以說是玩金澤不可錯過的美食殿堂，市場環境舒服乾淨，有規劃遮棚區，還有親子友善空間，以及乾淨的洗手間，與印象中的傳統市場，整個大不相同。重點是，市場集結許多新鮮又平價的海鮮，還沒到用餐時間，上午10點營業就會湧入人潮囉！

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

豐富海產任你挑
來這裡可以品嚐到許多美味的生魚片料理，而且都是平價販售，新鮮看得到也嚐得到！除了各種生食海鮮，也有串烤海鮮能品嚐，人氣美食就是各種螃蟹料理和炙烤鰻魚和扇貝，當天滿分也有吃到手掌般大的新鮮生蠔，太好吃了！此外，市場也有許多海鮮料理餐廳，可以吃到澎湃精緻的生魚片丼飯，搭配金澤的金箔，整個讓鮮美的丼飯大大升級啦，看起來就超好吃。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

人氣能登牛
市場也能吃到在地人氣的能登牛喔！現場還能和金牛合影，A5等級的黑毛和牛就是入口即化，很推薦能登牛壽司、能登牛可樂餅，新鮮白蝦、金箔生魚片丼飯、生蠔和海膽都能品嚐看看喔！

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

金澤城
金澤城是金澤著名的歷史建築地標之一，許多初訪日本金澤的朋友，都會列入行程。這裡最大的特色，就是白色的屋頂和牆面的設計，再搭配大片的石礫城牆，看起來相當堅固不摧，同時也給人一種優雅純靜的感覺，當初安排，除了是想踩點金澤人氣城堡，主要春天想要來賞櫻，季節限定的美麗櫻景，在櫻花季時，城堡周圍也會開滿櫻花．櫻花帶城堡的美麗畫面，是攝影人們的最愛。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

踏上懷舊木造橋樑
漫遊金澤城，壯觀的城堡建築也非常好拍照，其中通往城堡的木造橋樑是人氣的打卡地標喔！可以帶到整座城堡，華麗又讓人感到震撼，而參觀金澤城內，可以了解金澤城的歷史，以及認識復原舊時木造建築的方式和結構，對日本歷史有興趣的朋友，千萬不要錯過啦！城裡還有玉泉院丸庭院，聽說也非常漂亮，若時間充裕，也可以搭配順遊去散步欣賞。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

兼六園
玩金澤，絕對不能錯過金澤兼六園，要是沒有來，可以說，等於沒有來過金澤喔！金澤兼六園是日本最頂級的日式庭院，與水戶階樂園和岡山後樂園，合稱為日本三大名園，優雅質感的景緻，充分表現出江戶時代的庭院藝術，據說金澤兼六園的每一處風景與陳設都是特別設計過的，讓旅人走進金澤兼六園的每個角落，都是美麗的畫作。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

徽軫石燈籠
其中，人氣必拍的地標，就是徽軫石燈籠，坐落在池塘裡，擁有長石柱的獨特石燈籠，以及庭院中的池中島、岸邊涼亭和綠植的設計。都讓旅人從視覺上，感受到日式庭院唯美的氣質，更棒的是在園裡，還有遼闊的觀景台，可以飽覽城市之美，當日天氣晴朗，畫面很是壯觀。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

四季皆有不同景色
兼六園一年四季都很美，春天可以賞櫻花，秋天可以賞楓葉，冬季的雪景更是讓人著迷，初訪時主要是為了來賞櫻，當日花況不錯，漫遊庭院，也能被滿滿的粉嫩花景給包圍喔！期待有機會再訪，可以來感受冬季雪景的兼六園。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

兼六園周邊商圈
兼六園周圍也很熱鬧，超多餐廳茶館和店家，也有非常多的伴手禮店，參觀完兼六園，很推薦大家可以多留點時間在周邊商圈逛逛，不僅可以品嚐金澤在地美食，也能採購伴手禮，我當天光是在這條商店街，就逛到不想離開了。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

麵屋大河
金澤人氣美食餐廳－麵屋大河，網路評價非常高，被喻為是金澤最強拉麵，獨特的黑味噌湯頭，的確一吃就讓人印象深刻。黃金麵條香Q帶勁，搭配厚切叉燒，美味更加分，若想吃海鮮拉麵的話，也有新鮮肥美的牡蠣拉麵喔！麵屋大河的拉麵真的不錯吃，就是餐廳非常小，僅有十幾個吧台座位，想品嚐美食也得耐心等候囉！

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

金澤白鳥路飯店山樂
走訪日本金澤，很推薦入宿金澤白鳥路飯店山樂，交通地點非常好，步行就能抵達金澤城和兼六園，而且有提供停車場，親子同行相當友善，更特別的是，飯店布景復古華麗，走進就有種秒穿越100年前的日本金澤啦！濃厚的日本大正浪漫風情，古意別緻讓人動容，初訪飯店時，就立馬愛上了！大量的彩色玻璃窗、正黃色地毯，以及懷舊沙發，光是坐在大廳裡取景，就能收錄滿滿大正風格的美圖。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

房間環境
飯店的雙人床也延續日本大正浪漫氛圍，重點是，空間非常大，感覺得出來有歷史的味道，但生活備品應有盡有，舒適的大床、沙發茶几，還有女孩們最愛的化妝桌，我覺得超級讚。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲而且還有提供精緻的金澤在地特色的迎賓點心，以及膠囊咖啡機。

早餐選用金澤在地食材
再來是飯店的自助吧早餐也很推薦，餐點品項豐富多樣化，選用金澤在地食材，生菜沙拉、日式燉菜、時蔬和米飯都很美味。

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金澤景點一日遊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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