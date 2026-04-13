日航夏威夷假期x美國之傲號郵輪　海陸空玩全體驗

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

▲「美國之傲號」是全球唯一「夏威夷純航線＋美國籍郵輪」，是艘「專為夏威夷設計」的船。

夏威夷群島是太平洋上最璀璨的一串珍珠，想要一次玩遍四島五港，往往得面臨頻繁更換酒店、打包行李以及在機場間奔波。現在，日航夏威夷假期提供一種更優雅的方式，透過海、陸、空三重感官體驗，帶領你登上全球唯一的純夏威夷航線郵輪「美國之傲號（Pride of America）」，展開一趟夢幻跳島之旅。

▲自由之望主餐廳，以美國歷史為設計概念，免費提供多元化餐點。

旅程由日本航空揭開序幕，長途飛行不再只是移動，而是一段舒適的空中時光。機上由米其林主廚監製的餐點，搭配高評價舒適座椅，能在雲端之上好好休息，為接下來的海島假期蓄積充足精力。

▲國會中庭的玻璃圓頂與歷史風格，完美詮釋了「美國夢」的奢華。

真正讓人卸下行李負擔，是登上「美國之傲號」的那一刻。這艘全球唯一航行於夏威夷群島的純航線郵輪，讓「跳島」變得輕盈而自然，不需要反覆整理行李，也不必計算航班銜接，只要把時間交給海洋，郵輪就會帶你一站一站靠近夢想中的島嶼。

▲威基基海灘是歐胡島知名地標，也是世界級度假勝地。

在歐胡島，感受首府檀香山的活力與威基基海灘的悠閒；在茂宜島，漫步於迷人的沙灘。當郵輪航行至大島時，不能錯過夏威夷火山國家公園，親眼見證地殼變動的震撼；而在可愛島，將航經壯闊的納帕利海岸，並停留過夜，慢慢欣賞如電影特效般的險峻懸崖與翠綠山谷。因為郵輪停靠點就是你的移動飯店，自然不用為了趕時間而走馬看花，真正實踐深度旅遊的真諦。

▲茂宜島飽覽壯麗的海岸美景。

船上設施方面，「美國之傲號」提供多元休閒與餐飲選擇，船上更像一座海上度假村。艙房皆以陽台房型為主，強調海景視野與住宿舒適度；郵輪上更提供多樣化餐飲選擇，從免費主餐廳、自助餐，到付費的多國特色料理餐廳，提供法式/義式/日式/巴西風味/美式牛排等多樣選擇，搭配五大酒吧與24小時客房點餐服務，滿足不同旅客需求。同時採用「Freestyle」自由模式，無固定用餐時間、無強制 dress code，讓旅行更自在、更貼近個人節奏，真正回歸度假的自由。

▲好萊塢劇院欣賞精彩音樂歌舞表演。

這樣的旅行方式，特別適合想輕鬆玩、又不想錯過精華的旅人。無論是長輩族群、情侶度假，或是第一次造訪夏威夷的人，都能在不趕行程的狀態下，把經典景點一次收藏。鳳凰旅遊表示，6-12月期間出發，享有第二人減1萬元的早鳥優惠，其中更針對6/4首發團加碼，除萬元優惠外，報名繳訂就送一日岸上觀光活動（價值185美金），夏威夷假期x美國之傲號郵輪絕對是你下半年假期的最佳選擇。

▲船上超過一半以上的艙房設有私人陽台，能近距離欣賞沿途美景。

●推薦行程：

夏威夷-美國之傲號郵輪全覽11天

https://reurl.cc/53p3mv

• 日航夏威夷假期

• 6/4首發限定優惠：報名參加並繳訂，享早鳥優惠第二人減1萬元+再贈任選『一日岸上觀光活動』（價值185塊美金）。

• 7/9/10/11/12月出發，享早鳥優惠第二人減1萬元。

●更多資訊：

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