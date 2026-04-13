長江三峽最新凱璇號 x 張家界山水

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

▲長江三峽又奇又險！行程包裝串聯三大地景美學更是震撼。

在長江的碧波與高峽之間，與千古詩篇悄然對話；在恩施大峽谷仰望絕壁奇觀；漫步張家界如仙境般的拔地峰林；走讀鳳凰古城，細品歲月靜好。一趟旅程，收藏中國山水美學三大必看經典！

▲2025年首航的維多利亞凱璇號，是長江三峽最新一代的頂級豪華遊輪。

隨著2025年9月28日美商維多利亞遊輪「凱璇號」正式首航，長江三峽旅遊邁入全新篇章。這艘頂級豪華遊輪宛如漂浮於江上的五星級酒店，不僅是目前長江上噸位最大的內河旅遊船之一，更全面導入美式管理與服務細節，確保旅程品質與國際標準接軌。

▲入住凱璇號6樓行政套房，坐擁開闊的黃金視野，盡享尊榮。

鳳凰旅遊憑藉累積44座國際金旅獎與10座品保優旅選的專業經驗，打造兩款「金鳳凰系列」長江三峽行程，分別安排入住4樓陽台房與6樓行政套房，無需走上甲板，在房內即可靜賞三峽壯麗風光，晨霧、峽影與水色交織成畫；同時享有行政樓層專屬禮遇與VIP餐廳的精緻饗宴。岸上行程亦貼心升級，安排專屬車輛前往三峽大壩，免去與他團共乘與排隊，讓每一次停留都更加從容優雅。

▲凱璇號行政酒廊露天甲板，沿途風光無限好。

恩施，被譽為「仙山峽谷之鄉」，也是土家族與苗族的聚居地。這裡擁有舉世聞名的恩施大峽谷，壯闊的喀斯特地貌，媲美「東方科羅拉多」奇景。當雲霧在千仞絕壁與層疊峰林間流轉，山巒若隱若現，整座峽谷彷彿一幅會呼吸的山水畫卷，令人屏息凝望。

▲七星寨景區是恩施大峽谷的核心精華，匯集一線天、絕壁棧道、一炷香等壯麗奇觀。

走進張家界，就像踏入《阿凡達》電影的奇幻世界。「奇峰三千、秀水八百」的壯麗景致，每一座拔地而起的石柱，都宛如天地雕琢的藝術品。想感受心跳加速，不妨挑戰緊貼絕壁的盤龍崖玻璃棧道，或是漫步世界最高、最長的全透明玻璃橋「雲天渡」，在雲霧與深谷之間感受懸空的刺激。旅程更貼心安排專屬環保包車，穿梭森林公園不必人擠人；百龍天梯與天子山、天門山纜車，也提供包梯與VIP通道服務，讓壯麗風景以最舒適的節奏緩緩展開。

▲張家界森林公園，奇峰三千、秀水八百，阿凡達仙境就在眼前。

從張家界來到鳳凰古城，沱江兩岸的吊腳樓依水而立，倒映出悠悠歲月的痕跡。夜幕低垂時，「湘見·沱江」沉浸式藝術遊船悄然登場，這不只是一次乘船體驗，更是一場流動的光影盛宴。人在船上，船在景中，隨著水幕投影與燈光交織，於流光溢彩之間，沉浸在詩意盎然的沱江夜色裡，為整段旅程畫下最柔美的驚嘆！

▲天門山是張家界之魂，人潮眾多，纜車走VIP通道，可免排隊等候。

●推薦行程：

金鳳凰 長江三峽 恩施大峽谷 張家界12天 維多利亞 凱璇號(下水) + 指定4樓陽台房

https://reurl.cc/ppZyMx

金鳳凰 長江三峽山水詩篇 深度9天

維多利亞 凱璇號(上水) + 指定6樓行政套房、大足石刻、重慶連泊2晚

https://reurl.cc/X25kV3

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*配合政府赴陸禁團令政策，此行程僅供參考，政府禁團令解除方可出團。若有整團文化交流之需求，可參考此行程內容及售價。