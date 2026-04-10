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日韓觀光客排隊搶吃！西門平替版鼎泰豐　手工現擀湯包肉汁極多

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼梁山泊小籠湯包。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

隱身萬華商辦大樓騎樓的「梁山泊小籠湯包」，是網路評價人氣都很高的西門町小籠湯包店，更被日本韓國港澳遊客封為台北平價鼎泰豐，我們這天來吃排隊的八成都是外國遊客絕不誇張，大顆又超爆汁，味道確實蠻有特色的，有時間排隊的話推薦可以來嚐鮮啦！

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位置
距離捷運西門站6號出口約500公尺，步行時間7分鐘左右可抵達，因為店並不是開在大馬路上，建議初訪者開啟Google Maps比較不會迷路找不到。

▲▼梁山泊小籠湯包。（圖／部落客周花花授權提供）

深受外國人喜愛
這間小籠湯包非常受到日本韓國觀光客喜愛，這天觀察店內八成都是外國人，周末傍晚五點多抵達，前面排隊人潮約10多個人，等待時間大概20分鐘入座，因為店內座位數不多，加上小籠湯包需要現點現蒸，所以出餐速度不會太快，想吃就得做好排隊候位的心理準備。

▲▼梁山泊小籠湯包。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
販售的品項相當簡單，餐點只有小籠湯包一種，搭配酸辣湯、玉米湯兩種湯品，想喝東西的話有台灣啤酒、黑豆漿、可樂雪碧、水，組合成套餐價格會便宜一點點。

▲▼梁山泊小籠湯包。（圖／部落客周花花授權提供）

▲小籠包已調漲至135元。

手工現擀現包
這裡皆是手工製作，開放式廚房可以看到餐點製程，我是近期才知道這家店，沒想到已經在西門町開業快10年了，老闆說內餡都是使用台灣溫體豬製作，所以之前禁運禁宰時有休息一段時間，對販售餐點的品質有著一定堅持。

▲▼梁山泊小籠湯包。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼梁山泊小籠湯包。（圖／部落客周花花授權提供）

店家態度客氣
雖然生意很好，但店家每個人都蠻客氣的，態度親切在印象分數上就很加分，桌上調味料有醬油、烏醋、白醋、辣椒、薑絲，點完餐、結完帳後會再給你小碟子裝。

▲▼梁山泊小籠湯包。（圖／部落客周花花授權提供）

小籠湯包－135元
單看售價可能會覺得，七顆一份的小籠湯包在台北賣135元不算便宜，但這裡每顆都很大，大概是一般小籠湯包的1.5倍大，一個人吃完一份相當飽。

▲▼梁山泊小籠湯包。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼梁山泊小籠湯包。（圖／部落客周花花授權提供）

▲照片上不知道看不看得出來很大一顆啦，但要當正餐吃飽是沒問題的！

一口咬下湯汁爆出
強烈建議吃小籠湯包一定要拿支湯匙，因為這顆小籠湯包可是超爆汁，應該是我目前吃過，內餡湯汁最多的小籠湯包，湯汁多到直接裝滿整支湯匙，現蒸上桌非常燙口。

▲▼梁山泊小籠湯包。（圖／部落客周花花授權提供）

搭配薑絲平衡味蕾
走的是肉汁較濃郁路線，確實跟鼎泰豐的味道有些許相似，我會建議搭配薑絲一起吃更加對味，因為味道濃郁又大顆比較容易膩，有薑絲平衡味蕾會更好吃。

▲▼梁山泊小籠湯包。（圖／部落客周花花授權提供）

用餐心得
喜歡吃小籠湯包的人，推薦可以收藏這家萬華西門町美食「梁山泊小籠湯包」，雖然目前客人看起來是日本韓國觀光客居多，但身為台灣人的我們都覺得蠻好吃的，如果剛好來到西門町逛街，想要吃小籠湯包的話，排隊時間不會太久推薦就來吃吃看吧！

梁山泊小籠湯包

地址：台北市萬華區漢口街二段54－4號
電話：0976－266875
營業時間：10：00－15：00、17：00－21：00（周一、二、四公休）

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