礁溪不限時摩洛哥風咖啡廳！坐落田野間超悠閒　有開放寵物友善

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟
宜蘭礁溪咖啡館推薦「蒔花 DailyBlossom Cafe & More」是有名的網美咖啡館，提供Wi-Fi及插座，消費不限時間，平日帶著筆電來也很愜意，很多旅客都會收錄在宜蘭旅遊口袋名單。裝潢是北非摩洛哥風格，環境漂亮、好拍照，入口有大片綠意、水景倒影，咖啡館旁就有免費停車場，開車不用煩惱停車問題。
營業＆交通停車
位置在宜蘭礁溪田中央，離車站有點遠，只能開車、騎車或叫計程車。附近景點有五峰旗瀑布、抹茶山、礁溪溫泉、跑馬古道等，適合安排在宜蘭旅遊行程。
▲蒔花咖啡館有提供停車場，開車來很方便。
環境
▲從停車場往咖啡館的入口可以看到一個小庭園，小水池四周種滿綠色植物，綠意盎然。
▲往裡面走就是咖啡館的入口，真的很像來到國外的咖啡館。
▲咖啡館挑高的拱門設計，把視線往上延伸，營造出寬闊而大器的空間感。
▲天花板上垂掛著帶點復古風情的吊燈，微微散發出溫潤的光，和室內的柔和色調相互呼應。
▲坐在這裡，不論是和好友聊天、情人喝咖啡還是自己打開筆電工作，心情都很放鬆。
▲咖啡館有各式各樣的桌椅，適合不同人數的座位。
▲吧台前三盞藤編吊燈懸掛在半空，溫暖的燈光灑落，照亮了吧台，也替整個空間添上幾分溫潤。
▲咖啡師專注沖煮咖啡，動作細膩而有節奏感。
▲吧台上展示的甜點。
▲內用有提供飲用水可自取。
菜單
有早午餐、義大利麵、燉飯、排餐、甜點和咖啡茶飲，選擇豐富，特別的是還有「蒔花香料塔吉鍋」少見的摩洛哥料理，消費另收10％服務費，提供現金、網銀轉帳（台灣PAY）支付。
▲寵物友善，室內區域毛小孩不落地，需自備推車或提籃。不限時間、有插座和網路。
▲咖啡館有販售咖啡豆和陶瓷器皿。
推薦美食
拿鐵咖啡（熱）
以竹籃裝盛咖啡上桌，賞心悅目。拉花很美，奶泡細膩優雅，咖啡香氣濃郁，尾韻帶有奶香，入口順滑細緻，旁邊附上自製餅乾，香脆好吃。
蘋果美式咖啡
▲上層綿密泡沫帶點清爽果香氣息，幾片蘋果乾的清甜中和美式的微苦，非常順口，夏天來一杯特別清爽。
焦糖瑪奇朵（冰）
手沖咖啡（水洗 耶加雪非 ）
▲玻璃杯附了幾塊咖啡冰磚，可以熱飲和冷飲，真的很棒！
濃縮雪碧咖啡
▲氣泡感的咖啡，朋友說很好喝！
熱帶水果鬆餅
搜尋蒔花會看到不少人推薦鬆餅，表面微微焦香、酥脆，底下香甜Q軟，搭配鳳梨、香蕉、柳橙、葡萄等新鮮水果，酸甜交織，當下午茶超適合。
紅色優格果昔碗
▲擺盤非常漂亮的優格果昔。
心得
蒔花 DailyBlossom Cafe & More是宜蘭礁溪有名網美咖啡館，最棒的是不限時間，特地來建議先訂位。這是一間適合放慢腳步、享受美食與美景的療癒空間，無論是假日和朋友聚會、情侶約會還是想自己帶本書來放鬆都很可以。
蒔花 DailyBlossom Cafe & More
地址：宜蘭縣礁溪鄉十六結路23之17號
營業時間：10：00－18：00
電話：03－9887228
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