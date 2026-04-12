ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

礁溪不限時摩洛哥風咖啡廳！坐落田野間超悠閒　有開放寵物友善

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭礁溪咖啡館推薦「蒔花 DailyBlossom Cafe & More」是有名的網美咖啡館，提供Wi-Fi及插座，消費不限時間，平日帶著筆電來也很愜意，很多旅客都會收錄在宜蘭旅遊口袋名單。裝潢是北非摩洛哥風格，環境漂亮、好拍照，入口有大片綠意、水景倒影，咖啡館旁就有免費停車場，開車不用煩惱停車問題。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

營業＆交通停車
位置在宜蘭礁溪田中央，離車站有點遠，只能開車、騎車或叫計程車。附近景點有五峰旗瀑布、抹茶山、礁溪溫泉、跑馬古道等，適合安排在宜蘭旅遊行程。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲蒔花咖啡館有提供停車場，開車來很方便。

環境

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲從停車場往咖啡館的入口可以看到一個小庭園，小水池四周種滿綠色植物，綠意盎然。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲往裡面走就是咖啡館的入口，真的很像來到國外的咖啡館。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲咖啡館挑高的拱門設計，把視線往上延伸，營造出寬闊而大器的空間感。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲天花板上垂掛著帶點復古風情的吊燈，微微散發出溫潤的光，和室內的柔和色調相互呼應。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲坐在這裡，不論是和好友聊天、情人喝咖啡還是自己打開筆電工作，心情都很放鬆。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲咖啡館有各式各樣的桌椅，適合不同人數的座位。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲吧台前三盞藤編吊燈懸掛在半空，溫暖的燈光灑落，照亮了吧台，也替整個空間添上幾分溫潤。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲咖啡師專注沖煮咖啡，動作細膩而有節奏感。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲吧台上展示的甜點。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲內用有提供飲用水可自取。

菜單
有早午餐、義大利麵、燉飯、排餐、甜點和咖啡茶飲，選擇豐富，特別的是還有「蒔花香料塔吉鍋」少見的摩洛哥料理，消費另收10％服務費，提供現金、網銀轉帳（台灣PAY）支付。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲寵物友善，室內區域毛小孩不落地，需自備推車或提籃。不限時間、有插座和網路。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲咖啡館有販售咖啡豆和陶瓷器皿。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

推薦美食

拿鐵咖啡（熱）
以竹籃裝盛咖啡上桌，賞心悅目。拉花很美，奶泡細膩優雅，咖啡香氣濃郁，尾韻帶有奶香，入口順滑細緻，旁邊附上自製餅乾，香脆好吃。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

蘋果美式咖啡

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲上層綿密泡沫帶點清爽果香氣息，幾片蘋果乾的清甜中和美式的微苦，非常順口，夏天來一杯特別清爽。

焦糖瑪奇朵（冰）

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

手沖咖啡（水洗 耶加雪非 ）

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲玻璃杯附了幾塊咖啡冰磚，可以熱飲和冷飲，真的很棒！

濃縮雪碧咖啡 

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲氣泡感的咖啡，朋友說很好喝！

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

熱帶水果鬆餅
搜尋蒔花會看到不少人推薦鬆餅，表面微微焦香、酥脆，底下香甜Q軟，搭配鳳梨、香蕉、柳橙、葡萄等新鮮水果，酸甜交織，當下午茶超適合。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

紅色優格果昔碗

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲擺盤非常漂亮的優格果昔。

心得
蒔花 DailyBlossom Cafe & More是宜蘭礁溪有名網美咖啡館，最棒的是不限時間，特地來建議先訂位。這是一間適合放慢腳步、享受美食與美景的療癒空間，無論是假日和朋友聚會、情侶約會還是想自己帶本書來放鬆都很可以。

▲▼蒔花 DailyBlossom Cafe & More。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

蒔花 DailyBlossom Cafe & More

地址：宜蘭縣礁溪鄉十六結路23之17號
營業時間：10：00－18：00
電話：03－9887228

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

樂華夜市無名雞排只賣70口感超厚實　排隊人潮就是最佳招牌
蘆洲399元麻辣鍋吃到飽！5款肉品無限續點＋水果蔬菜自助吧
牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！深藏宜蘭私宅　沒預約吃不到

關鍵字： 蒔花 DailyBlossom Cafe & More 宜蘭美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

鄧紫棋Day3學新台語　「結婚100年是什麼婚呢」

推薦閱讀

離峰時段依然滿座！南機場夜市超夯筒仔米糕攤　滷肉飯肥而不膩

離峰時段依然滿座！南機場夜市超夯筒仔米糕攤　滷肉飯肥而不膩

39元就能實現香菜自由、加麵免費！宜蘭30年牛排館限定吃法

39元就能實現香菜自由、加麵免費！宜蘭30年牛排館限定吃法

在地超過半世紀！三重濃稠系麵線口感軟中帶Q　限量大腸必點

在地超過半世紀！三重濃稠系麵線口感軟中帶Q　限量大腸必點

在地超過20年宜蘭式早餐！必點香濃麻醬麵＋手工餛飩湯組合

在地超過20年宜蘭式早餐！必點香濃麻醬麵＋手工餛飩湯組合

礁溪不限時摩洛哥風咖啡廳！

礁溪不限時摩洛哥風咖啡廳！

金澤「7處必訪景點美食」攻略一次看

金澤「7處必訪景點美食」攻略一次看

桃園北橫賞螢地圖　月底螢況大爆發

桃園北橫賞螢地圖　月底螢況大爆發

熟成燒肉「Meat cute」進駐高流

熟成燒肉「Meat cute」進駐高流

「55688粉紅超跑」56輛媽祖車隊護駕進香　將成為移動冷氣站

「55688粉紅超跑」56輛媽祖車隊護駕進香　將成為移動冷氣站

手搖消暑優惠　鮮茶道2杯99元、CoCo買1送1

手搖消暑優惠　鮮茶道2杯99元、CoCo買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市「4.8顆星個人鴛鴦鍋」4/18熄燈

点爭鮮30款壽司「買一送一」　3門市每周二、四限定

陸宣布推動開放滬閩居民赴台自由行　旅遊業：政府儘速解除禁團令

七堵老店許家粿仔湯歇業後搬遷改名

內湖景觀咖啡「價格隨喜、每人限一杯」

日韓觀光客排隊搶吃！西門平替版鼎泰豐

逾30年「韓記老虎麵」4/30熄燈

苗栗泰安免門票景點一日遊！

統一渡假村「2孩免費住」享房型升等

竹北「逃過剷平命運」百年客家聚落！

熱門行程

最新新聞更多

礁溪不限時摩洛哥風咖啡廳！

金澤「7處必訪景點美食」攻略一次看

桃園北橫賞螢地圖　月底螢況大爆發

熟成燒肉「Meat cute」進駐高流

「55688粉紅超跑」56輛媽祖車隊護駕進香　將成為移動冷氣站

手搖消暑優惠　鮮茶道2杯99元、CoCo買1送1

首季非法旅宿開罰3654萬元　日租套房大增「北市最多」

隱身豐原透天厝的靜謐咖啡廳！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366