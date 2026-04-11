不只海芋！陽明山3處「紅楓」正美　走進詩畫風景免等秋天

▲大梯田花卉生態農園迎接楓紅季。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

誰說楓紅只能等秋天？陽明山竹子湖除了海芋盛開，此刻還有紅似火的槭樹能賞，滿山遍野的楓紅點綴山間，構成如詩如畫的風景，美不勝收。業者表示，這兩周是最佳賞槭期，喜歡的民眾可別錯過。

▲這兩周是大梯田最佳賞槭期。



位於竹子湖的「大梯田花卉生態農園」迎來今年首波花季—紅楓，業者表示，從三月底開始到五月初，園內的槭樹轉紅，品種囊括初星星、紅星星、羽毛槭、五彩槭樹、日本紅楓等，把整個園區布置成五顏六色的夢幻世界。

▲品種囊括初星星、紅星星、羽毛槭、五彩槭樹、日本紅楓等，把整個園區布置成五顏六色的夢幻世界。



業者說明，槭樹長出來的新葉是鮮紅色的，接著在四月下旬慢慢轉變成綠色，為一季紅楓季畫下句點。緊接著，母親節過後輪到繡球花季開跑，今年繡球花季約從5月22日開始，預估維持到6月底。

另外，台北奧萬大是北部知名的「春楓」勝地，園區內槭樹已悄悄轉紅。官方粉專表示，許願樹區、安妮花園區皆迎來盛況，其內以日本「春楓」品種占大宗，在陽光照射下，紅色嫩葉會逐步轉為綠色，形成紅黃綠交織的漸層色彩。

▲福田園休閒農場內的溪流與楓紅交織出醉人美景。（圖／翻攝自Facebook／福田園休閒農場）



而位於菁山路上的福田園休閒農場，也有隱藏版的春楓，百棵槭樹從入口處就看得到，包含楓咖啡館外、情人橋，沿途都種植紅楓。值得一提的是，菁礐（ㄑㄩㄝˋ）溪流經園區，每到夏天成為戲水勝地，農場也有苦花魚等生態觀察，是校外教學的好去處。