台南看埃及展+順遊景點！有158元吃到飽　糖廠玩煙囪溜滑梯

▲台南奇美《埃及之王：法老》已吸引破15萬人次欣賞。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》是今年台灣必看展覽，也吸引許多旅客到台南觀光。《ETtoday新聞雲》整理出「逛展+周邊景點」推薦，不只可以走進老糖廠看魔法工廠、玩冒險設施，也能參觀食品與行李觀光工廠，業者還提供158元吃到飽，能吃到港點及主廚手路菜。

▲▼奇美《埃及之王：法老》特展周邊同樣備受歡迎，並同時有付費的VR體驗。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／excurio提供）

奇美博物館必看埃及特展、玩VR

《埃及之王：法老》由奇美博物館與大英博物館攜手，以「王權視角」為主軸，展出超過280件文物，並分成7個展廳，開展以來已吸引超過15萬人參觀。此次也是奇美博物館首次以考古為主題的特展，亦有99%的展品為首次來台亮相，館方更因應不同展區設計燈光、色彩，融入尼羅河、神廟與墓室空間意象，讓民眾感受法老從統治到追求永生之路。

在展覽中，奇美博物館也規劃免費體驗，如「好運護身符集章」區，可將代表帶來好運和守護能量的符號製作成幸運護身符帶回家；也可以拿著象形文字對照表，寫下專屬自己的王名框。

除了規劃年度特展《埃及之王：法老》，更啟用全新「VR體驗廳」，引進首檔沉浸式VR體驗《消失的法老》（The Horizon of Khufu），民眾將能穿越時空、親自走進古代世界七大奇景之一的古夫金字塔內部，登上146公尺高的頂端俯瞰吉薩高原，甚至親臨法老葬禮現場，近距離見證神祕的防腐儀式，透過先進科技，感受一站式古埃及體驗，需另外付費體驗。

▲奇美食品工廠「幸福吃到飽」升級2.0版。（圖／奇美食品提供）

台南最強隱藏版美食 158元享港式點心、手路菜吃到飽

而號稱台南最強隱藏版美食聖地「奇美食品幸福工廠」，則一定要體驗園區推出的「幸福吃到飽」。業者從4月起全面進化，只要158元就能無限享用港式點心與主廚手路菜，同時還把招牌水餃變成「現煮一餃五吃」，從外皮金黃酥脆的煎餃、噴香誘人的炸餃到創意湯餃應有盡有，搭配特製辣秘醬，一次解鎖五種吃法。

▲現煮一餃五吃。（圖／奇美食品提供）

除了熱騰騰的招牌甜鹹包子、多款風味餃子無限量供應，副食區更由主廚親自操刀，推出彈牙炒麵、職人關東煮，以及香辣入味的招牌麻辣鴨血。此外，主廚更會隨機變換手路菜，讓餐點內容不定期翻新。

除了美食全面升級，現場體驗同樣精彩豐富。館內超人氣「小小甜點師」DIY活動，推出埃及風格金字塔鳳梨酥與創意造型餅乾，讓孩子在動手製作的過程中探索神祕文明，兼具教育意義與趣味性。

▲▼台南十鼓文創園區結合冒險體驗、魔法造景吸引旅客。（上圖／業者提供，下圖／記者蔡玟君攝）

十鼓文創園區玩室內5層樓煙囪溜滑梯、天空鞦韆

距離奇美博物館僅約5分鐘車程的十鼓文創園區，近年經團隊的創意設計，欣賞震撼人心的鼓藝表演之餘，老糖廠設施現在也變身成不同打卡、娛樂體驗。例如高達5層樓的煙囪溜滑梯、從7公尺高空垂降、穿越糖廠的滑索體驗，或坐在建築最高處的天空鞦韆，俯瞰園區，讓旅客能玩得過癮。

業者近年也將園區打造成一座「魔法世界」，包括適合大人小孩打卡的魔法工廠、魔域王座，每年推出的魔法市集，還有結合故事情節與美食的夜晚沉浸式魔法饗宴等，讓旅客從早玩到晚超過癮。

▲▼萬國通路創意觀光工廠。（圖／記者蔡玟君攝）

萬國通路創意觀光工廠

距離奇美博物館只要10分鐘車程的「萬國通路創意觀光工廠」，是一間免費入園的景點。園區以行李箱為主題，規劃9大區域讓旅客了解萬國通路從代工到發展自己品牌的歷史，以及業者製造行李箱的嚴謹流程、近年流行趨勢，旅客也能在此製作專屬於自己的行李箱配件小物，或可現場購買一系列特色行李箱。

此外，萬國通路創意觀光工廠在戶外庭園打造一處拍照熱點「築夢碼頭」，耗資千萬購入豪華遊艇，不只能欣賞，還可供遊客拍照留念，體驗出國之感。