台南「321巷藝術聚落」7月起重開　平日限定免費看日式老屋

▲台南「321巷藝術聚落」7月起平日限定免費開放。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台南市政府文化局宣布，從7月1日起於平日開放日式建築「321巷藝術聚落」戶外園區，讓民眾免費入園參觀，近距離看這處昔日日軍步兵第二聯隊軍官宿舍群，感受這座市定古蹟所承載的歷史記憶與文化紋理。

321巷藝術聚落前身為1930年代日軍軍官宿舍，戰後轉為成功大學教授宿舍，也曾是國際知名導演李安的童年居所。自2013年轉型為藝術聚落以來，吸引眾多藝文團體進駐，成為台南藝文新創展演的重要據點。2020年展開修復工程，依「修舊如舊」原則保留黑瓦屋頂、杉木電桿與老榕樹群，並重用4558材積的回收木料。

▲▼重新開放戶外園區後，民眾可穿梭在日式老屋之間。（圖／記者蔡玟君攝）

321巷藝術聚落於2024年完成日式宿舍古蹟區與週邊景觀修復工程後，曾於台灣文博會、設計展及藝術節期間限定開放。今年上半年更舉辦導覽與工作坊，持續推廣文化資產，隨著南館與北館新建基礎工程階段性完成，文化局也進一步開放平日下午時段，逐步累積在地文化參與能量。

戶外園區從7月1日起每周一至周五中午12點至下午4點開放民眾免費入園，國定假日與休園日不對外開放。台南市文化局也表示，園區新建工程預計今年底完工，後續將進行委外招商，朝向跨域藝文共融為核心，打造321巷藝術聚落成為文化推廣及創新應用的重要基地。