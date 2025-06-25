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大苑子「火龍果季」明天開跑　霜淇淋1門市限定吃

▲▼大苑子火龍果季。（圖／大苑子提供）

▲大苑子火龍果季登場。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

6月是火龍果盛產季節，鮮果手搖飲「大苑子」宣布迎來「火龍果季」，一共有3款限定飲品，市府夢想店還吃得到芒果及火龍果雙組合的「夏日繽紛霜淇淋」，6月26日起正式上市。

大苑子「火龍果季」登場，其中「百變火龍冰沙」是嚴選新鮮火龍果打成綿密冰沙，再加入百香果汁提味、蘆薈增加咀嚼口感，每杯售價85元；「火龍果翡翠」選用火龍果加上翡翠綠茶、Q彈愛玉打造清爽口感，售價70元；「甜橙火龍果」則是綠茶為底，搭配火龍果、柳丁的組合，售價70元，6月26日全門市開賣。

台北市府夢想店同步推出芒果與火龍果霜淇淋交織的「夏日繽紛霜淇淋」，一支就能吃到雙口味，也有單口味選擇包括「百變火龍霜淇淋」、「愛文芒果霜淇淋」，每支售價皆為110元，凡購買飲品則可用89元加價購。

為歡慶新品上市，大苑子APP周三會員日（7月2日）可享「大杯火龍果翡翠第2杯半價」優惠。另外，7月份加入APP會員，還可獲得「大杯火龍果翡翠買1送1優惠券」及「50元折價券」。

▲▼可不可最新奶茶系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶推出最新「酷涼奶茶系列」。（圖／記者蕭筠攝）

可不可熟成紅茶近日也推出「酷涼奶茶系列」，使用由薄荷油萃取的食品級天然薄荷醇加入奶茶當中，不僅帶來清新涼感，且不影響原茶風味，入口是剛好的沁涼滋味。

一共有4款奶茶可免費升級酷涼版，包括熟成紅茶搭配乳香的「熟成酷涼奶茶」、春摘台灣綠茶結合濃郁奶香的「春芽酷涼奶茶」、蜜桃果香紅茶疊上滑順奶香的「胭脂酷涼奶茶」、Q彈白玉珍珠結合熟成奶茶的「白玉酷涼奶茶」，售價45元起。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 大苑子 可不可熟成紅茶

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