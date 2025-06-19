菲律賓對台免簽7/1生效！「訂房紀錄、回程機票」需備資料一次看

▲菲律賓宿霧。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

菲律賓政府今（19日）公告，從今年7月1日起，持有台灣護照者以觀光為目的入境菲律賓，最長可免簽證停留14天。不過，官方公告也提醒，期滿不得延期，入境時要準備好已確認的飯店住宿或訂房紀錄等資料。

▲菲律賓駐台辦事處公告，7月1日起台灣人赴菲律賓觀光免簽證。（圖／翻攝自菲律賓駐台辦事處）



入境時須備妥下列資料：

1.所持護照效期應在６個月以上（自預定由菲律賓離境日起算）

2.已預訂的飯店住宿或訂房紀錄

3.足以負擔在菲律賓停留期間之財力證明

4.回程機票或前往第三國的機票

菲律賓駐台辦事處公告也提及，持台灣護照人士如欲停留超過14天，或非以觀光為目的入境菲律賓者，需事先申請簽證，並備妥以下基本文件：

1.正確填寫並簽名的簽證申請表

2.護照正本及影本（所持護照效期應在６個月以上；自預定由菲律賓離境日起算）

3.身分證正反面影本

4.來回機票訂位證明（如有）

5.簽證申請費用

視個案情況，可能需補充其他文件。至於其他類別之簽證申請（如多次入境簽證、船員名冊簽證及長期簽證等），仍依既有規定及程序辦理。

▲宿霧附近的島嶼多達166個，搭快艇、螃蟹船進行跳島遊十分熱門。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，外交部也提醒，國人停留菲律賓期間務必遵守當地法規，注意自身安全，如果遇到急難需要協助，請撥打我國駐菲律賓代表處緊急聯絡電話：+63-917-819-4597，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。