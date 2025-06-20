暑假「日韓團費降2成」！北海道彩燈節免3萬　首爾親子團8999元起

▲雄獅推出北海道免3萬行程，造訪期間限定「定山溪自然彩燈節」。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假旅遊旺季即將到來，各大旅行社紛紛祭出限時優惠搶客。雄獅旅遊指出，今年暑期東北亞與東南亞航班機位供應充足，東南亞團費大致與去年同期持平，日本、韓國團費甚至降約2成。據統計，暑期最受歡迎的團體旅遊目的地第一名為釜山，其次依序為九州、馬來西亞與新加坡、北海道、泰國；樂園、海島、或季節文化主題商品最受青睞。

▲雄獅推薦避暑行程，立山黑部海拔優勢創造天然涼感。（圖／業者提供）



雄獅旅遊推出「盛夏優惠最終彈」，主打「夏旅」與「爆省」團型，包括免萬元玩首爾、2萬有找暢遊東南亞、3萬元不到就能避暑日本，訂購即贈500元國內訂房折扣碼，還可參加抽獎，有機會獲得按摩槍、咖啡機等好禮。

▲首爾4日免萬元，暢遊人氣主題樂園「樂天世界」。（圖／韓國觀光公社提供）



避暑首選日本線，北海道薰衣草從6月下旬一路綻放至8月中，北海道薰衣草季與定山溪彩燈節美景交融，五日團29,999元起；立山黑部因地勢高，氣溫清涼，北陸溫泉與近江町海鮮市場吸引美食控，「爆省北陸立山5日」3萬有找；東北則主打秋田「生剝鬼」民俗節慶文化，結合星宇航空直飛航班，打造沉浸式傳統體驗；九州則以觀景列車、柳川水鄉等慢旅路線吸引親子與銀髮族，每人27,900元起。

▲DMZ非武裝地帶。（圖／記者彭懷玉攝）



韓國方面，長榮直飛首爾金浦四日遊僅8,999元起，規劃百貨購物與樂天世界親子行程；「慢遊釜山遊艇半自助5日」19,900元起，海雲台膠囊列車與遊艇派對話題滿滿；另有首爾無購物行程19,499元起，安排至DMZ瞭望台遠眺北韓。

▲泰國景點「大象主題咖啡廳」，「特選曼曼愛象泰國5日」每人只要14,999元起。(圖／Ayothaya cafe提供）



海島度假則推薦泰國與越南，格蘭島快艇出海、玩香蕉船與水上摩托，還能到大象咖啡廳拍照放閃，五日行程14,999元起；越南則推出豪華「章魚號」下龍灣巡航行程19,900元，享用美食外更加碼升等五星飯店一晚。若想一次玩兩國，新馬雙國五日遊19,999元，拍遍打卡熱點747飛機主題空間，並升等兩晚五星住宿。



中南部旅客也有福音！高雄直飛關西機場，可輕鬆暢遊京都、嵐山與大阪，每人19,900元起；台中出發則可搭星宇航空直飛越南富國島，參加跳島浮潛行程，享受珊瑚海域與自然風光，五日行程29,900元起。

▲▼套票席位規畫於可俯瞰全場賽況的3樓三壘側VIP席；VIP席球迷還有機會獲得球星簽名紀念紀念品與啦啦隊簽名大球。（圖／易遊網提供）





此外，易遊網宣布攜手中信兄弟再推跨界合作，繼上半季主題日VIP席秒殺後，8月2日與3日將舉辦「K歌主題週」，邀請韓國人氣男團與女團接力開唱，結合熱血球賽與韓流演出。VIP席套票將於6月23日下午5點開搶，限量席位售完為止。

▲▼新台馬輪外觀；用餐交誼空間。（圖／易飛旅遊提供）





而易飛旅遊則推出年度唯一限定的「基隆–花蓮夜航微旅行」，7月25日晚間10點出發、7月27日下午1點30分從花蓮返航，晚間7點30分回到基隆，全程三天兩夜不須請假，讓旅客周末也能輕鬆度假，即日起限量開賣。