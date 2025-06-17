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出生年分有「6」點豬肋排送炸蝦　FRIDAYS 60周年優惠到8月底

▲TGI FRIDAYS 60周年。（圖／記者黃士原攝）

▲只要出生年分中有數字6，購買炭烤豬肋排就免費升級雙拼組合。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣TGI FRIDAYS歡慶品牌創立60周年，除了推出新餐點與經典菜回歸外，還推出數字優惠，只要出生年分（含西元或民國）中有數字6，購買炭烤豬肋排就免費贈送紐奧良炸蝦（升級豬蝦雙拼）。

▲TGI FRIDAYS 60周年。（圖／記者黃士原攝）

▲烤番茄布拉塔。（圖／記者黃士原攝）

不受TGI FRIDAYS美國總部聲請破產保護所影響，台灣代理商開展餐飲集團不但去年底順利登錄興櫃，今日再宣布歡慶品牌創立60周年，推出新餐點、新用餐指南、新會員權益、新活動、新制服準則，其中新菜色包括烤番茄布拉塔、美式無骨炸雞、培根奶油雙色寬麵、蔬菜藜麥碗、小份量波隆那肉醬筆管麵，而經典的愛德荷州龍捲風、摩卡咖啡冰淇淋派也再度回歸。

▲TGI FRIDAYS 60周年。（圖／記者黃士原攝）

▲愛德荷州龍捲風。（圖／記者黃士原攝）

新會員權益部分，自6月27日起，每個月最後一個星期五訂為「TGI FRIDAYS會員日」，憑證每月都可獲得不同的驚喜，首月推出消費任一主餐，就可用60元加購摩卡咖啡冰淇淋派。6月17日至8月31日再加碼，只要出生年分（含西元或民國）中有數字6，購買炭烤豬肋排就送紐奧良炸蝦雙拼，免費升級超級雙拼組合。

▲日本人氣店「漢堡排嘉」3號店6月20日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本東京「漢堡排嘉（ハンバーグ 嘉）」去年登台後已開出2家分店，第3家店進駐南港CITYLINK，6月20日正式開幕，同樣提供國產牛漢堡排、牛舌漢堡排、特選牛舌排、WAGYU和牛漢堡排、炭火牛橫膈膜等5款定食餐，價格450元起至650元，套餐都會附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

▲特選牛舌排定食。（圖／記者黃士原攝）

漢堡排嘉創辦人安川嘉紀1992年起，在北海道經營超過十家炭火燒肉專門店，擁有20年以上的炭火燒烤經驗。2021年，他在東京原宿神宮前開設了第一間炭火漢堡排專門店，並迅速打出名堂，隨即成為當地日本人私藏排隊名店，每日限量300份炭火漢堡排，每晚6點前就會賣光，2022年便在表參道開第2間店，2024年首度進軍台灣市場。

關鍵字： 美食雲 豬肋排 TGI FRIDAYS

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