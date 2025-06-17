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哈根達斯「歐風甜點系列」新上市　提拉米蘇、吉拿棒口味都有

▲▼哈根達斯推出「歐風甜點系列」。（圖／哈根達斯提供）

▲哈根達斯推出全新歐風甜點系列。（圖／哈根達斯提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」打造全新「歐風甜點系列」，特意以歐洲經典甜點為靈感一次推出4款新冰，有提拉米蘇、吉拿棒等口味，即日起於各大通路開賣；門市則還有3款期間限定巴菲甜點。

▲▼哈根達斯推出「歐風甜點系列」。（圖／哈根達斯提供）

▲一共有3款新口味冰淇淋選擇。

哈根達斯「歐風甜點系列」新上市，一共有4款新口味選擇，首推「提拉米蘇冰淇淋」，把濃郁馬斯卡邦起司冰淇淋結合義式濃縮咖啡海綿蛋糕，並佐以咖啡及可可醬，同步推出「提拉米蘇脆皮雪糕」；「吉拿棒冰淇淋」則以絲滑牛奶冰淇淋為基底，加上帶有麵粉甜香的吉拿棒，最後點綴肉桂甜醬，香氣十足。

「草莓覆盆子馬卡龍」選用香甜草莓冰淇淋搭配覆盆子果泥、「巧克力甘納許馬卡龍」以濃醇巧克力冰淇淋搭配絲滑黑巧克力甘納許醬，且2款都能吃到外酥內軟的迷你馬卡龍，打造豐富口感，即日起於全台門市、超商、超市及量販店正式販售。

▲▼哈根達斯推出「歐風甜點系列」。（圖／哈根達斯提供）

▲門市加碼推出3款期間限定巴菲甜點。

此外，哈根達斯門市加碼推出3款期間限定巴菲甜點，「羅馬假期巴菲」是以提拉米蘇冰淇淋融合咖啡冰淇淋、手指餅乾、可可醬、香緹鮮奶油與法芙娜可可粉，層層堆疊，並可依個人喜好加入濃縮咖啡，搭配酥脆鏤空鬆餅，打造比傳統提拉米蘇更豐富的滋味。

「陽光馬德里巴菲」結合吉拿棒冰淇淋與芒果、草莓冰淇淋，再搭配各式水果；「巴黎巧遇巴菲」則以巧克力馬卡龍冰淇淋加入香草冰淇淋、覆盆子雪酪、香緹鮮奶油與香蕉，再以馬卡龍餅乾與艾菲爾鐵塔造型巧克力點綴。為歡慶新品上市，即日起至全台門市購買任一歐風甜點系列之巴菲或聖代品項，可享新品嘗鮮價295元。

▲▼COLD STONE攜手派拉蒙影業《藍色小精靈大電影》推出全新聯名「蜂蜜莓好冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE攜手《藍色小精靈大電影》推出全新聯名「蜂蜜莓好冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

另一美國冰淇淋品牌「COLD STONE」則宣布攜手派拉蒙影業《藍色小精靈大電影》推出全新聯名「蜂蜜莓好冰淇淋」，選用蜂蜜冰淇淋拌入蜂蜜麻糬、酸甜草莓等料製成，搭配專屬紙杯、小精靈帽子插卡，6月20日起限時開賣，還可享限定3天冰淇淋買1送1優惠。

COLD STONE睽違5年推出升級版「蜂蜜冰淇淋」，嚴選100%百花蜂蜜製成，香甜不膩口還帶有淡淡花香，並與《藍色小精靈大電影》聯名推出「蜂蜜莓好」，選用蜂蜜冰淇淋為基底，拌入酸甜草莓、香脆玉米脆片，再放上蜂蜜麻糬，搭配超可愛限量專屬冰淇淋紙杯及藍色小精靈帽子插卡，完美還原藍色小精靈萌樣，6月20日起至7月24日限時開賣。

為歡慶新品上市，6月20日至6月22日可享「大杯冰淇淋買1送1」，6月27日起至6月29日加碼享「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件50元」，以上不含脆餅並以價低者為優惠品項；7月18日起至8月31日憑《藍色小精靈大電影》電影票根至門市則可享中杯以上冰淇淋買1送1優惠，不含脆餅、桶裝並以價低者為優惠品項。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 哈根達斯 COLD STONE

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