國泰「慕軒飯店」加入萬豪集團　第三季更名對外營運

▲慕軒飯店加入萬豪集團，第三季以全新名稱「台北慕軒飯店．臻品之選」正式營運。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

記者黃士原／台北報導

國泰飯店觀光事業今公布2025年度下半年重點發展計畫，其中「慕軒飯店」正式加入萬豪國際集團，並於今年第三季以「台北慕軒飯店．臻品之選」對外營運。

國泰飯店觀光事業旗下有7個據點，其中慕軒飯店自2014年開幕以來，以紐約上東城為靈感打造低調優雅風格，在喧囂城市中提供旅人靜謐安心的休憩空間，深受高端旅客青睞，開幕不到5年即榮獲國際《米其林指南》推薦、World Luxury Hotel Awards《奢華城市飯店》等國際肯定。

繼台北國泰萬怡酒店之後，國泰飯店觀光事業表示，慕軒飯店今年第三季將正式加入萬豪國際集團旗下「臻品之選(Tribute Portfolio) 」品牌，並以全新名稱「台北慕軒飯店．臻品之選（Madison Taipei , a Tribute Portfolio Hotel）」對外營運， 除了可以吸引更多來自北美、歐洲與亞洲高端自由行與商務客群，還能提高慕軒品牌國際能見度。

▲和逸飯店．台南西門館邁入第10年啟動升級計畫，將戶外奇趣操場與室內遊戲區進行優化。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

此外，瞄準親子家庭商機，國泰飯店觀光事業旗下的和逸飯店．台南館邁入第10年啟動升級計畫，優化館內兒童遊戲區，小火車將加寬軌道並訂製全新小火車，提升乘載量與乘坐舒適度；戶外設有噴水池與沙坑區，讓學齡前幼童能盡情玩耍；針對學齡孩童，飯店特別引進卡丁車設施，將原本0至6歲的遊樂年齡層提升為0至12歲，5樓「卡通頻道室內遊憩區」新增主題式家家酒區。

看好桃園產業聚落發展潛力與交通樞紐優勢，繼設立「COZZI Blu和逸飯店・桃園館」後，國泰飯店觀光事業宣布將於2026下半年啟用全新旗艦級館外宴會廳「和逸Le Grand」，總坪數高達1200坪，最多可容納至千人，為桃園少數具備車輛與大型機具直接進場能力的場地，建有通往「COZZI Blu和逸飯店・桃園館」室內專屬連通道，靈活整合飯店現有空間，提供賓客更多便利性。

▲鹿港永樂酒店預計於第四季完成品牌轉型，並以「鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio」之名亮相。（圖／業者提供）

另外，鹿港永樂酒店5月也宣布與萬豪國際集團（Marriott International）簽署合作協議，加入萬豪旗下風格鮮明、強調在地文化的獨立品牌系列Tribute Portfolio，預計於2025年第四季完成品牌轉型，並以「鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio」之名重新亮相。

永樂酒店表示，透過萬豪國際深厚的品牌資源、全球預訂系統與 Marriott Bonvoy®會員生態圈，將有助於吸引更多國際旅客前來鹿港，深入體驗這座歷史小鎮獨有的文化魅力。此次合作也象徵彰化地區正式迎來國際酒店品牌的進駐，為鹿港觀光注入新動能。