60隻「哆啦A夢」快閃市民廣場！必打卡「12米高氣偶」+任意門

▲60座立體「哆啦A夢」快閃台北，今明兩天市民廣場限時展出。（圖／台北市觀傳局提供）

記者黃士原／台北報導

超可愛「哆啦A夢」大量出現市民廣場！台北市觀傳局今明兩天在市民廣場舉辦《限時開啟！100%哆啦A夢台北快閃》活動，邀請民眾到全市12個行政區任意門主題裝置拍照打卡，感受如同哆啦A夢中透過「任意門」展開趣味探索旅程。

▲《限時開啟！100%哆啦A夢台北快閃》現場展出高達12米的哆啦A夢大型氣偶。（圖／台北市觀傳局提供）

觀傳局表示，哆啦A夢為全球知名IP，不僅喚起世代共鳴，也帶動城市觀光新潮流，其中「任意門」象徵自由穿越空間與實現想像，這次與聯合數位文創合作推出的《100%哆啦A夢遊台北》活動，選定12個行政區放置哆啦A夢任意門景點。

▲觀傳局在市府前市民廣場舉辦《限時開啟！100%哆啦A夢台北快閃》。（圖／台北市觀傳局提供）

觀傳局今明兩天在台北市政府前市民廣場舉辦《限時開啟！100%哆啦A夢台北快閃》，現場展出高達12米的哆啦A夢大型氣偶，以及近60座不同造型立體哆啦A夢，同時安排人氣角色人偶見面會。

▲近60座立體哆啦A夢有各種不同造型。（圖／台北市觀傳局提供）

至於放置哆啦A夢任意門景點，分別是新北投車站、士林官邸、花博公園新生園區、大稻埕碼頭、西門町、大安森林公園、大湖公園、南興公園/南港車站、慈祐宮/饒河街、台北自來水園區、貓纜貓空站、市民廣場/台北101。

▲遊客可在12個行政區尋找任意門打卡。（圖／台北市觀傳局提供）

觀傳局表示，6月28日至9月14日遊客只要前往台北市12行政區哆啦A夢任意門景點，任選3處任意門裝置拍照打卡，並完成指定任務，就有機會獲得限量哆啦A夢徽章1枚。民眾也可掃描任意門說明牌上的台北旅遊網、現在玩台北APP QRcode，獲得更多景點及旅遊資訊。

另外，聯合數位文創表示，《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》即將於6月28日在華山登場，今明舉辦快閃活動為特展暖身，現場更特別為明日生日的胖虎準備了慶生驚喜，熱鬧非凡。

▲▼60隻哆啦A夢快閃北市府前市民廣場。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼60隻哆啦A夢快閃北市府前市民廣場。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼60隻哆啦A夢快閃北市府前市民廣場。（圖／聯合數位文創提供）